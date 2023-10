Orbán Viktor: Ha valakit terrortámadás ér, joga van ahhoz, hogy lépéseket tegyen

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy olyan szintű inflációs özönvízzel kell felvenni a küzdelmet, hogy a jegybank a "maga kis vödröcskéivel" már nem volt képes erre, ezért a kormánynak kellett lépnie.

Bevezettünk intézkedéseket. Nem mondom, hogy ezek minden körülmények között a jóízlés minden próbáját kiállják. Árstoppok, és így tovább. Tehát a gazdaság működésétől idegen eszközöket is be kellett vezetni, bele kellett avatkoznunk a gazdaságba. A gazdaság szövetébe kellett beavatkozni, a gyógyulás érdekében roncsolást is okozva

- jelentette ki.

A kormányfő szerint november-december környékén már egy számjegyű lesz az infláció, ettől már nem tart.

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a korábbi célt felül kellett vizsgálni, az idén a növekedés beindítása nem sikerült, így 2023 az infláció elleni küzdelem éve, azonban hangsúlyozta: 2024-ben egy magad gazdasági növekedést fogunk megcélozni.