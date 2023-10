Fürjes Balázst a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó tagjai közé választották

Kedd délelőtt az indiai Mumbai-ban zajló NOB-közgyűlés elsöprő többséggel, a szavazatok több mint kilencven százalékával a NOB állandó tagjai közé választotta Fürjes Balázst.

A Mumbaiban zajló 141. NOB-közgyűlés (IOC Session, a NOB legfelső döntéshozó fóruma) zárónapján választották meg az új NOB-tagokat. Első lépésben az angol Anna hercegnő – Károly brit uralkodó testvére – vezette tagfelvételi bizottság bírálta el pozitívan Fürjes Balázs pályázatát a nyár folyamán. Ezt követte a NOB végrehajtó-bizottságának szeptemberi döntése, miszerint a nyolc jelölt, köztük Fürjes Balázs megválasztását javasolták a közgyűlésnek. A mai napon, az Olimpiai Chartának megfelelően a kandidálókról a NOB teljes tagsága döntött - olvasható a Magyar Olimpiai Bizottság közleményében.

A ma megválasztott tagok között Fürjes Balázs a legfiatalabb és ötvenegy évével az új magyar NOB-tag fiatalabb a teljes tagság átlagéletkoránál is – azaz viszonylag fiatalon részesült a NOB-tagok bizalmában. A szavazáson mind a nyolc jelölt megkapta a NOB-tagsághoz szükséges többséget, így az ötkarikás történelemben Fürjes Balázs lett a nyolcadik magyar állandó, saját jogon és nem valamely szervezetben betöltött tisztsége miatt megválasztott NOB-tag Kemény Ferenc, gr. Andrássy Géza, Muzsa Gyula, ifj. Horthy Miklós, Mező Ferenc, Csanádi Árpád és Schmitt Pál után (korábban Aján Tamás, mint nemzetközi sportszövetségi elnök, Gyurta Dániel pedig a sportolói bizottság tagjaként került be).

A MOB stratégiai célja volt, hogy Schmitt Pál négy évtizedes tagsága után se maradjunk állandó magyar tag nélkül, ugyanakkor tudni kell, hogy itt nincsenek automatizmusok - értékelte a folyamatot Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A NOB-ba senki sem delegálhat, egyáltalán nem kötelező, hogy legyen NOB-tag Magyarországról vagy bármilyen más országból. Kétszázhat nemzeti olimpiai bizottság tagja az olimpiai mozgalomnak, mégis csupán egyharmaduknak, hetvenötnek van NOB-tagja, miközben erős és feltörekvő nemzetek állnak sorba, hogy kiszemeltjük bizalmat kapjon - fogalmazott. Ezért olyan jelöltre volt szükség, aki amellett, hogy jó a magyar sportnak, évek óta ismert és elismert személy a NOB-ban és a nemzetközi sportdiplomáciában - magyarázta Gyulay Zsolt, aki emlékeztetett arra is, hogy Fürjes Balázs fél év alatt célba ért, ami ritka gyors folyamat.

„Az elismerés és bizalom Magyarországnak, a magyar sportnak, a magyar olimpiai mozgalomnak szól, ez nyilvánvaló. Az én dolgom továbbra is az olimpiai mozgalom és a magyar sport alázatos szolgálata, egy csapattagként a sok közül" - fogalmazott a közlemény szerint Fürjes Balázs a szavazást követően.

Fürjes Balázs mellett a NOB állandó tagjává választották Izrael első női olimpiai érmesét, az egykori cselgáncsozó Yael Aradot, a perui női röplabda legendáját, Cecilia Taitet, a világhírű, tavaly az Oscar-díjat is elnyerő maláj származású színésznőt, Michelle Yeoh-t, valamint Michael Mronz német üzletembert, több kiemelt helyi sportviadal szervezőjét, aki egy Ruhr-vidéki olimpiarendezés elnyerését támogató alapítványt is vezet. Rajtuk kívül két nemzetközi szövetség elnöke, az asztaliteniszezők élén álló svéd Petra Sörling, valamint a korcsolyázókat irányító – nem utolsósorban a Samsung egyik csúcsvezetői székében ülő – koreai Kim Jae-Youl lett NOB-tag, míg a nemzeti olimpiai bizottságok közül ezúttal a tunéziai elnöke, Mehrez Boussayene kapott bizalmat.

Érdekes történelmi párhuzam, hogy amikor utoljára állandó magyar NOB-tagot választottak, arra is Indiában került sor negyven évvel ezelőtt: Schmitt Pál 1983-ban, Új-Delhiben került be az olimpiai mozgalom legfőbb döntéshozó testületébe. Azt követően, hogy az ő mandátuma tavaly lejárt – elérte a 80 esztendős korhatárt, ami után tiszteletbeli tagnak választották –, a magyar sportdiplomácia komoly erőfeszítéseket tett, hogy a hazánk ne maradjon állandó tag nélkül, elvégre a NOB 1894-es megalakulása óta csupán két olyan év volt (1962-63), amikor Magyarország NOB-képviselet nélkül maradt. Fürjes Balázs állandó, saját jogon megválasztott tagként 70 éves koráig bizonyosan a NOB tagja marad, és a NOB közgyűlésének döntésével mandátuma meghosszabbítható akár több alkalommal is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd