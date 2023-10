Még egy éjszakán keresztül vár ránk a cidri, de aztán a napi rekordokat ostromalja majd a meleg

A következő éjszaka még az ország nagy részén előfordulhat fagy, viszont ez lesz az utolsó nap a héten, amikor még 0 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Holnaptól egy markáns melegfront érkezik, ez jelentős hőmérséklet emelkedést, de emellett erős szeleket is ígér. A hétvégére a ciklon csapadékot is hozhat.

Szerdán a hajnali fagyot hamar eloszlatja az érkező melegebb légtömeg, mindenhol felszakadozik a felhőzet, tiszta idő alakul ki. Kisebb foltokban azonban továbbra is lehet számítani ködre. Hajnalban a hőmérséklet az ország legnagyobb részén -2 és +2 fok között alakul, a hidegebb völgyekben akár ennél hidegebb is lehet. Az érkező melegebb levegő holnap estére felhőket is hoz magával, azonban estig nem kell számítani csapadékra.

Csütörtökön a frontérzékenyek számára kifejezetten rossz hírekkel szolgál az OMSZ, mivel aznap több front is átvonulhat Magyarország felett. A tartós délies szeleknek köszönhetően a hőmérő higanyszála akár napi rekordokat is eredményezhet a következő néhány napban. Péntekre az országos minimum 15 fok körül is lehet, míg szombaton akár 20 fok is lehet ez az érték. Az erőteljes felmelegedést csapadékot hozó felhők is kísérik, péntek éjjeltől többfelé záporok, sőt akár zivatarok is előfordulhatnak. A meleg nedves időjárás egészen vasárnapig tart ki, amikor újra egy hidegebb légtömeg éri el az országot, és búcsút inthetünk a kellemes, ámde csapadékos vénasszonyok nyarának.

