Parragh László: a monetáris politika tanulási folyamata került némi pénzünkbe

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Portfolio Budapest Economic Forum 2023 konferenciáján az infláció és a növekedés kapcsolatáról beszélt. Szerinte recesszió nélkül nem lehet legyőzni az inflációt, ezt mutatják az elmúlt egy év gazdasági adatai is Magyarországon. Az infláció ugyanis a recesszió következtében esett vissza.

Óriási vitát látunk abban, hogy növekedés vagy egyensúly legyen. Sajnos azonban az infláció legerőteljesebb letörési eszköze a kereslet csökkenése. Amikor a fogyasztás csökken, akkor nincs infláció - mondta el Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Portfolio Budapest Economic Forum 2023 konferenciáján.

A kettőt egyszerre, fenntartani a növekedést és csökkenteni az inflációt, nem lehet

- fogalmazott. Az elmúlt egy esztendőben csökkent a GDP, és visszaesett az infláció is.

Amit annak idején nem fogott fel ésszel a jegybank, az nem más, minthogy a világban elindult a nyersanyag- és az energiaáremelkedés. Ez már a Covid előtt is látható volt, csak aztán a járvány ezt elfedte. A koronavírus-válság után ez az árnyomás rázúdult a gazdaságra - firtatta a jegybank felelősségét az infláció felfutásában.

A monetáris politika tanulási folyamata került némi pénzünkbe

- vélekedett. Most ott tartunk, hogy csökkent az infláció, elindult felfelé a gazdaság, de ezt még nem érzik az emberek. Szerinte növekedni fog a gazdaság, sőt, már most is nő, de a fogyasztás egyelőre nem indult el felfelé.

A problémák között említette, hogy jelentősen csökkentek az állami beruházások, illetve a mostani alapkamattal nehéz azt gondolni, hogy a vállalatok azt ki tudják termelni, így nagy szükség volt a támogatott hitelekre. Kiemelte, hogy a vállalkozások száma csökken Magyarországon, de még mindig magas, illetve több, mint Európa más országaiban.

A következő időszak nagy kihívása Parragh László szerint az, hogy hogyan nézzen ki a bértábla Magyarországon. Szerinte

az a megcsontosodott logika, hogy minden a minimálbéren múlik, már elmúlt.

Mára a reálgazdaság ezt felülírja. Ma a piac dönti el, és nem a minisztériumban, az osztályvezető által aláírt megállapodás, hogy mennyivel nőjenek a bérek. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a közszféra esetében meghatározó a legkisebb bérek alakulása. Hozzátette: a reálgazdaságban csak a befizetendő adó mértékét határozza meg, hogy mennyi a minimálbér, adott esetben azzal, hogy minimálbéren jelentik be a dolgozókat, de a többi pénzt sokan zsebbe fizetik ki.

A világgazdasági folyamatok kapcsán érdemes kiemelni, hogy amíg korábban Európából ment át a termelés Kínába, addig most Kínából jön vissza a termelés, és jobbára most már kínai tulajdonban lévő vállalatok részéről látjuk ezt. Parragh László kiemelte: Orbán Viktor útját előkészítve Kínában jártam, akik úgy tekintenek Magyarországra, mint Kína kapuja Európában.

