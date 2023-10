Lehet, hogy jövőre mégis bevezet egy különadót a kormány

Jövőre ismét reklámadó sújthatja a médiavállalatokat Magyarországon - erre a következtetésre jut a Telex az őszi adócsomag tervezete alapján. A lépés szembe menne a kormány ígéretével, miszerint fokozatosan kivezeti a különadókat a gazdaságból, ám a költségvetés helyzetét látva az adópolitika rákényszerülhet a hátraarcra.

Az adócsomagban egyáltalán nem szerepel a reklámadó, ez pedig a jelenlegi körülmények között igen nagy bizonytalanságot jelent. Ez a különadó ugyanis ma is életben van, ám a kulcsa az idei évre nulla százalék. Mivel az adótervezet nem rögzíti, hogy ez a különadó jövőre sem jelent terhet, a jelenlegi állás szerint a jövő évtől újra fizetni kell a terhet - vonja le a következtetést a Telex.

A lépés annyiban mindenképpen meglepetés lenne, hogy a kormány a különadók kivezetését ígéri, jövőre a tervek szerint néhány különadó feleződik vagy akár meg is szűnik. Igaz, a tervezett tempó már lassult a költségvetés sanyarú helyzete miatt, de egyelőre új adó bevezetése vagy régi teher felélesztése nem kerül szóba.

A reklámadót 2014-ben vezette be a kormány, alapja a reklámbevétel, és mérettől függően 0-50%-os progresszív terhelést jelent.

Az adócsomag 2024-re számos újdonságot hoz, változnak a külföldi jövedelmek, az agrártámogatások adómentességi szabályai, valamint könnyítést kapnak a távközlési különadó hatálya alá eső cégek. A kormányzat átírja az áfaszabályokat is, valamint a jövedéki termékek adózásán is módosít. A csomagban tisztázzák az amerikai-magyar adóegyezmény felmondása utáni eljárásrendet. Emellett búcsúzik jövőre a telekommunikációs különadó. Emellett a kormány közzétette a globális minimumadóról szóló törvénytervezetét, amely a multinacionális vállalatoknak és nagyméretű belföldi vállalatoknak is plusz társaságiadó-terhet jelent. A Pénzügyminisztérium becslése szerint ebből közel százmilliárd forint plusz bevétel keletkezhet a kasszában.

