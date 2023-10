Megkérte Magyarország Bulgáriát a barátságtalan gázpiaci lépés felülvizsgálatára

„Magyarország barátságtalan lépésként értékeli, hogy Szófia az orosz gáz tranzitdíjának megemelését jelentette be. A bolgár intézkedés a magyar gazdaságra, a magyar ellátásbiztonságra nézve is kockázatokat rejthet magában” – ezt posztolta ki Steiner Attila energiaügyi államtitkár szerdán az Energia Tanács ülés után, amelyre ráerősített a tárca a hivatalos Facebook-oldalán is.