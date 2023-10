Csak néznek a japánok: évtizedek óta vártak az inflációra, most megkapták

Japánban nem enyhül az inflációs nyomás, az áremelkedés mértéke akár 2024 egészében a jegybanki cél felett lehet. Ám Japánban emiatt talán nem bosszankodnak annyian, mint a fejlett Nyugaton.

Japánban 3%-ra csökkent az éves infláció szeptemberben az augusztusi 3,2%-ról, a csökkenés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A világpiaci energiaárak növekedése ellenére a kormányzati támogatások miatt a japán belföldi fogyasztói energiaárak csökkentek, 14,3% volt az éves mérséklődés. A termékek ára Japánban csökkent, a szolgáltatások ára viszont emelkedett éves bázison. Az éves maginfláció 4,3%-on stagnált.

Az árnyomás az éves index csökkenése miatt nem mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,3%-kal emelkedtek az árak, a termékek és a szolgáltatások ára is emelkedett havi bázison.

A kormányzati energiaár-támogatás szeptemberben véget ért volna, azonban év végéig meghosszabbították az energiaárakkal kapcsolatos globális aggodalmak miatt. A gyenge jen sem támogatja a japán dezinflációt, a bázishatás miatt viszont a főmutató alighanem esni fog az év további részében is, a maginfláció viszont 4% felett maradhat - írja gyorsértékelésében az ING Bank. A bank elemzői szerint az infláció 2024 egészében a jegybanki cél fölött maradhat, a Bank of Japan pedig a növekedési előrejelzését is felfelé módosíthatja.

Japánban talán annyira nem is bánják az infláció megjelenését, mint más fejlett országokban, az ázsiai országban ugyanis több évtizede nincs érdemi növekedés és infláció. A Bank of Japan és a japán kormány évtizedekig laza monetáris és fiskális politikát tartott fenn a növekedés beindítására, de az inflációt és a magas növekedést végül külső hatásra tudták elérni.

Címlapkép forrása: Getty Images