Meglepő jelentés látott napvilágot: Magyarországon 24 Covid-variánst találtak idén, itt vannak a hullámok

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK - korábban NNK) folyamatosan vizsgálja a szennyvízmintákat a koronavírus járvány nyomonkövetése érdekében, a mérésekből kiderült, hogy idén már legalább 24 vírusvariánst azonosítottak Magyarországon. A szennyvízben lévő vírusmennyiség a variánsoktól is függ, tavaly év végén meglepően magas értékeket mértek, és tavasszal is volt egy erőteljesebb hullám, az ősz elején pedig szintén egy kisebb emelkedés bontakozott ki.

A szennyvízvizsgálatokat elvégző szakemberek a járvány előrehaladtával folyamatosan monitorozták a Magyarországon jelenlévő vírusvariánsokat, a heti jelentéseknél részletesebb tanulmány jutott erről a 24.hu birtokába.

Az alábbi ábra a legjelentősebb, aggodalomra okot adó variánsok előfordulását mutatja be országos átlagban a 2023 első felében vizsgált mintákban. Ebből 24-et név szerint is említ az NNGYK elemzése, de az egyéb kategóriával együttvéve ennél is jóval több variáns és annak alvariánsa volt jelen eddig Magyarországon 2023-ben.

Az NNGYK értékelése szerint az egyes variánsok esetében a fertőzöttek vírusürítése jelentősen eltér. Így pl. az omikron és alvariánsainak elterjedése óta sokkal magasabb koncentrációk figyelhetőek meg, alacsonyabb fertőzési szint mellett, mint az alfa vagy a delta variáns dominanciája idején.

Ezért kizárólag az egyes szennyvízben mért csúcskoncentrációk összevetésével nem lehet az aktuális járványhelyzetre következtetni – állapították meg.

2022 év végén és 2023 év elején a lakosságarányosan súlyozott átlag többszöröse volt annak, mint amit a korábbi hullámokban mértek.

