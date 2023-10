Alig eszik a magyarok a szuperzöldséget, pedig még a hazai termés is jó lett

Bár a nyári viharok sok helyen komoly károkat okoztak, összességében idén kedvező volt az időjárás a sütőtök termesztéséhez - közölte pénteken a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az MTI-vel.

A jó termésnek köszönhetően a vásárlóknak nem kell lemondaniuk a vitaminban gazdag sütőtök fogyasztásáról, amely túlnyomórészt magyar termelőktől érkezik a boltokba. Az import mennyisége elenyésző, és a belföldi termőterület nőtt az előző évhez képest, elérve az 1626 hektárt. A legnagyobb ültetvények Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád-Csanád megyékben találhatók. Az évi 35-40 ezer tonnás termés kielégíti a belső fogyasztást.

A FruitVeb és a NAK közös közleménye szerint Magyarországon a legelterjedtebb fajta a Nagydobosi, és nem csak egészben, hanem tisztítva, darabolva, konyhakész állapotban is lehet sütőtököt vásárolni. A sütőtök magas karotinoidtartalma miatt a kozmetikai ipar is felhasználja, és táplálékként is értékes vitamin- és ásványianyag-forrás.

Fontos megjegyezni, hogy a sütőtök nem azonos a lámpások készítésére használt Halloween-tökkel, amely a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokona. Az utóbbi nem alkalmas étkezésre, és a dekorációként árult dísztökök is nagy mennyiségben akár mérgezőek lehetnek.

Címlapkép: Halloween-tökök egy boltban. A fotó forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images.