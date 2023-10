Hatalmas csapás lehet a háború Izrael gazdaságának is

Megjelent a Wall Street-i elemzők legpesszimistább becslése az izraeli-palesztin konfliktus gazdasági hatásaira vonatkozóan. A JPMorgan frissített várakozása szerint Izrael gazdasága az utolsó negyedévben akár 11%-kal is zsugorodhat.

A Bloomberg hírügynökség idézte a JPMorgan friss elemzését, ami azt sem zárja már ki, hogy Izrael Gázai övezet elleni háborúja eszkalálódik.

Az elemzőház szakemberei elismerték, hogy az október elején kirobbant konfliktus után megjelent első gazdasági becsléseik túlzottan optimisták voltak. A frissített, október 27-én kiadott előrejelzésükkel már inkább a legpesszimistábbak közé tartoznak.

Az október és december közti három hónapban az egész éves teljesítményre kivetített negyedéves bázisú visszaesés 11% lesz (tehát a negyedévről negyedévre történő esés ennek nagyjából a negyede), az éves átlagos növekedés így is 2,5% lehet idén. A visszaesés átmeneti lesz, jövőre ugyanis 2%os átlagos éves növekedést várnak.

Mivel a konfliktus méretével és időtartamával kapcsolatban még mindig óriási a bizonytalanság, ezért a háború Izrael gazdaságára gyakorolt kedvezőtlen hatását is nehéz megbecsülni - írták. A JPMorgan elemzői felidézik, hogy a Hamásszal vívott 2014-es háború és ezt megelőzően a Hezbollah elleni 2006-os háború alig befolyásolta a GDP növekedését, ez a jelenleg háború viszont sokkal nagyobb hatással volt a belbiztonságra és ezen keresztül a bizalomra.

Ez a mostani konfliktus sajnos az áldozatok számában is súlyosabb, mint a korábbiak. Emellett a Bloomberg hírügynökség arra is emlékeztet, hogy Benjamin Netanjahu izraeli kormánya a háború kezdete óta mintegy 350 ezer tartalékost hívott be, ami a legtöbb Izrael történetében. Ez az ország munkaerejének több mint 5%-át teszi ki.

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images