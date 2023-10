Teljesen megbolondul az időjárás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzése szerint hétfőn napközben az ország legnagyobb részén 20 és 24 fok között alakulnak a hőmérséklet csúcsértékei; ugyanakkor a reggeli, délelőtti órákban az ország nyugati és északi része fölé vastagabb felhőtömbök is sodródhatnak. Az Északnyugat-Dunántúlra zápor is érkezhet. Kedden egy érkező hidegfront hatására nyugat felől mindenütt megnövekszik a felhőzet, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap. Mindenszentekre csökkenhet a felhőzet, napközben alapvetően napos idő várható; Halottak napján számottevő csapadék nem valószínű.

Időjárás hétfőn

Ugyan mindjárt vége az októbernek is, de a hőmérőkre tekintve ez abszolút nem így fog tűnni ma sem. Napközben az ország legnagyobb részén 20 és 24 fok között alakulnak a csúcsértékek. Nagyrészt maradnak felettünk a fátyolfelhők, melyek időszakosan szűrhetik a nap fényét, de csapadék nem várható. Ugyanakkor a reggeli, délelőtti órákban az ország nyugati és északi része fölé vastagabb felhőtömbök is sodródhatnak, és kis eséllyel az Északnyugat-Dunántúlra egy-egy zápor is érkezhet. A déli, délnyugati szél élénk, az Észak-Dunántúlon erős lesz, sőt a Kisalföldön egy-egy viharos széllökés sem kizárt

- írta reggeli posztjában az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Időjárás kedden

Egy érkező hidegfront hatására nyugat felől mindenütt megnövekszik a felhőzet, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap.

Többfelé várható eső, zápor, zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős a déli, majd az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet 17 és 25 fok között várható, amely az északnyugati tájakon már a nap első felében beállhat - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Időjárás szerdán - Időjárás Mindenszentek napján

November 1. reggelre mindenütt csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, és napközben alapvetően napos idő várható főként az ország északkeleti felén gomolyfelhőkkel, ekkor már csak északkeleten lehet egy-egy zápor. Késő délutántól délnyugat felől összefüggő fátyolfelhőzet vonul fel. Az ország északkeleti felén élénk, erős lökések kísérik a nyugati, északnyugati szelet, amely a nap második felében fokozatosan délire fordul, és mérséklődik. Mindenszentek napján a minimum-hőmérséklet 4 és 11, a csúcsérték 14 és 20 fok között alakul.

Időjárás csütörtökön - Időjárás Halottak napján

November 2-án hajnalban főként északon, északkeleten képződhet köd, illetve rétegfelhőzet, amelynek nagyobb része feloszlik, ezt követően délnyugatról északkelet felé haladó változó vastagságú felhőtömbök zavarják, szűrik a napsütést. Számottevő csapadék nem valószínű. A délkeleti, déli szél az északkeleti tájak kivételével nagy területen megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon megerősödik. A minimum jobbára 4 és 10 fok között valószínű, ugyanakkor a kevésbé felhős, hidegre érzékeny területeken fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet. Halottak napján kora délutánra döntően 15 és 21 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél egy-két fokkal hűvösebb is lehet.

Címlapkép forrása: Getty Images