Alaposan fel kell készülnie a Teslának, kemény kihívója jelentkezik

A japán autóipari óriás, a Toyota további 8 milliárd dolláros beruházást jelentett be észak-karolinai akkumulátorgyártó üzemébe.

Ez a lépés része a Toyota stratégiájának, hogy felvegye a versenyt a Teslával az elektromos járművek piacán.

Az új finanszírozás 2030-ig mintegy 13,9 milliárd dollárra növeli a Toyota teljes beruházását az üzemben, amelyet a vállalat „észak-amerikai lítium-ion akkumulátorgyártó központjaként” emleget. A bővítés során mintegy 3000 új munkahelyet is létrehoznak, így dolgozói összlétszám meghaladja az 5000 főt a beruházás végére.

