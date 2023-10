Komolyak a félelmek: olyan háború jöhet, ami már tényleg meggyengíti Amerikát

Egyelőre könnyen ellátja Izraelt fegyverekkel az Egyesült Államok, hiszen a Hamász elleni harcban csak csekély mennyiségben használják a kulcsfontosságú rakétákat. A helyzet azonban jelentősen megváltozna, ha a Hezbollah, vagy Irán is bevonódna a konfliktusba.

Jennifer Kavanagh, a Carnegie Endowment for International Peace elemzője szerint az izraeli-Hamász konfliktus jelenleg még nem fenyeget azzal, hogy elégetné az amerikai tartalékokat, amelyek adott esetben Tajvant is segíthetnének megvédeni. A helyzet azonban gyorsan megváltozna, ha a libanoni síita radikális szervezet, a Hezbollah is belépne a konfliktusba.

Jelenleg a konfliktus mérete nem okoz kihívásokat az Egyesült Államok fegyvergyártási kapacitásainak, Izraelben heti 5000 tüzérségi lövedéket használnak el, ez kevesebb mint az ukránok egynapi mennyisége.

Hezbollah:An Israeli ambush was thwarted near the Al-Aasi site. We targeted it with guided missiles, resulting in direct casualties, with all of its members either killed or wounded. pic.twitter.com/8rKpeO8k0L