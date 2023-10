Nem eladó a magyar Synlab

Hivatalos tájékoztatást adott ki a Synlab Hungary Kft. az elmúlt napokban megjelent híresztelésekre reagálva, miután a magyar vállalkozás anyacége a német tőzsdén jegyzett. A közleményben a laborszolgáltató leszögezi: a Synlab Csoportnak nem áll szándékában eladni a Synlab Hungary Kft-t.

A Villággazdaság pár nappal ezelőtt arról írt, hogy hamarosan állami tulajdonba kerülhet ez egyik legnagyobb laboratóriumi magánszolgáltató, a Synlab Hungary Kft.

Ezt követően a társaság közleményt adott ki a témában, melyben a magyar cég tulajdonosának nyilatkozatát hozta nyilvánosságra. Ebben úgy fogalmaznak, hogy "a közelmúltban megjelent, megalapozatlan feltételezésekre reagálva szeretnénk tisztázni, hogy sem a Synlab Csoport, sem a Synlab Hungary Kft. nem kapott szóbeli, vagy írásbeli, hivatalos vagy informális ajánlatot a magyar államtól, vagy más féltől a Synlab Hungary Kft. megvásárlására".

A Synlab Csoportnak nem áll szándékában eladni a Synlab Hungary Kft-t, a sajtóban esetleges eladással kapcsolatban megjelent állítások teljesen alaptalanok

- hangoztatják.

Mint ismert, a kormány részéről 2022-ben volt olyan terv, hogy a Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hozza létre az állami egészségügyet kiszolgáló nemzeti laborhálózatot. Az akkori határozatban az is szerepelt, hogy a kormány „egyetért azzal, hogy a közfinanszírozott, állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézményekben lévő orvosi laboratóriumi, diagnosztikai tevékenységet lehetőség szerint a Társaság végezze; Felelős: a Belügyminiszter Határidő: 2023. március 1.” A terv megvalósulása azonban nem úgy halad, ahogy azt elképzelték. Májusban Lévai Richárd, a hazai társaság vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjújában arról beszélt, hogy jelenleg is folyamatban van a labordiagnosztikai piac átalakítása Magyarországon, az állam a központosítás útját választotta. Akkor arról is beszélt nekünk, hogy a Synlab egyetért a kormány központosítási törekvéseivel és jelezte: a Synlab olyan jelentős piaci szereplő, hogy egy ilyen mértékű átalakítást nélkülünk nem lehet levezényelni. Kiemelte továbbá, hogy a Synlab meg tud állni a saját lábán a piaci átalakítások után is, hiszen nyereségének nagy része a privát piacról származik.

A nemzetközi Synlab háza tájáról is érkezett nemrégiben friss fejlemény. Tőzsdei tájékoztatásában jelentette be szeptember végén a cég, hogy befektetési megállapodást köt a Cinven nyilvános felvásárlási ajánlatával kapcsolatban. A Cinven 1000 eurós vételi árajánlatot tett a társaság papírjaira. A tőketársaság már jelenleg is a cégcsoport 43%-át tulajdonolja.

Címlapkép forrása: Peter Fastl/DeFodi images via Getty Images