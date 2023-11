A japán kormány épp úgy akar harcolni az infláció ellen, ahogy a közgazdászok szerint nem szabad

Fumio Kishida japán miniszterelnök 113 milliárd dolláros gazdaságélénkítő tervet jelentett be, amely adócsökkentéseket és pénzügyi támogatást is tartalmaz a magas infláció leküzdésére - írta meg a Financial Times . Érdekes lépés ez, a Federal Reserve és az Európai Központi Bank szerint ugyanis a fiskális támogatások épphogy inflációt gerjesztenek.