Friss háborús térképek érkeztek: az izraeli hadsereg hamarosan nagy lépést tesz célja felé

Ahogyan korábban megírtuk, Jeruzsálem célja az övezet kettévágása és a Hamász bekerítése Gázavárosban.

A War Mapper feiss közlése szerint Izrael folytatta előrenyomulását a Gáza várostól délre fekvő partvidék felé. Tegnap esti bejegyzésük alapján,

kevesebb mint 800 méterre vannak attól, hogy kettévágják Gázát.

A part mentén észak felé is előrehaladtak, valamint az övezet északkeleti csücskében elhelyezkedő Beit Hanúnban is előrenyomultak.

A War Mapper hozzátette: az Izraeli Védelmi Erők a Gázai övezet déli részén, a határkerítés mentén lévő részen is egyre nagyobb területet ellenőriz.

