Tovább terjeszkedik a 30 éves dm

A dm drogériák forgalma a legutóbbi pénzügyi évben jelentősen emelkedett, meghaladva a termékkínálatuk átlagos inflációját. Ebben az is közrejátszott, hogy alapvető termékeket árulnak. A cégnek további terjeszkedési tervei vannak főleg a nagyobb városokban, miközben modernizálják meglévő boltjaikat és logisztikai hálózatukat. A cég két ügyvezető igazgatójával Csoknyainé Horváth Gertruddal és Görgey Andrással beszélgettünk.

A dm a legutolsó, 2023. szeptember 30-án záródó pénzügyi évében bruttó 208 milliárd forint forgalmat ért el, amely 28,4 százalékkal haladja meg az előző pénzügyi évét. Ez a növekedés mennyiben tulajdonítható az inflációnak és mennyiben a termékértékesítés volumennövekedésének?

Görgey András: A dm-üzletekben tapasztalható infláció termékcsoportonként és beszállítónként eltérő, vannak olyan árucikkek, amelyek drágulása meghaladta a Központi Statisztikai Hivatal által közölt értéket, és van, ami alatta maradt. Azért nagyon nehéz átlagos inflációt számolni a dm-üzletekben mert "Mindig megéri stratégiánk", szerint, ha meghatározunk egy árat, azon 4 hónapig nem emelünk. A termékértékesítés volumene egyébként két számjegyű mértékben növekedett az elmúlt pénzügyi évben,

vagyis az árbevételünk nem csak az inflációnak köszönhetően nőtt.

Csoknyainé Horváth Gertrud: Fontos kiemelni azt is, hogy a háztartási és szépségápolási szerek, valamint a pipere termékek átlagos áremelkedése jóval alacsonyabb, mint az élelmiszereké, amely termékcsoport az elmúlt évben vezette a drágulási rangsort. Ráadásul 2023 nyarától kezdve azt figyeltük meg, hogy több termék ára csökkenni kezdett, amely árcsökkenést, mi is továbbadtunk a vásárlóinknak.

Mennyire érzékelhető a dm-nél a lefelé vásárlás jelensége, mely termékeknél nőtt a saját márkás termékek részaránya?

CSHG: Ha ki kellene emelnem termékcsoportokat, akkor a tusfürdőket, a szappanokat és a mosószereket említeném. De a dm sajátmárkás termékek gyakorlatilag minden termékcsoportban gyorsabban fejlődnek, mint a márka kínálatunk, ami a jó ár-érték aránynak is köszönhető.

Csoknyainé Horváth Gertrud (a kép forrása: dm)

GA: Én nem mosnám össze a lefelé vásárlást – vagyis a kevésbé jó minőségű termékek felé fordulást – azzal, hogy az emberek a saját márkás termékeket keresik. Példaként hozhatnám a dm Alverde tusfürdőjét, amely biokozmetikum és közben kedvezőbb az ára, mint sok ismert márka hasonló terméke.

Mely termékcsoportokban érzékeltek forgalomvisszaesést az infláció 2022-től kezdődő látványos gyorsulását követően?

CSHG: Nincs ilyen termékcsoport, úgy gondolom, hogy azért, mert az a 14 ezer termék – amely a dm kínálatában megtalálható – alapszükségletet elégít ki.

Korábban elhangzott a cég vezetése részéről, hogy intenzívebb terjeszkedést terveztek annál, mint ami megvalósult. A tavalyi pénzügyi évben nem változott az üzleteik száma, kettőt nyitottak, kettőt zártak be. Miért nem sikerültek az üzletnyitási tervek?

GA: Most inkább a logisztikai ingatlanbefektetéseken van a fejlesztői fókusz, a kereskedelmi ingatlanok fejlesztésének üteme elmarad ettől. A fejlesztők azt mondják, hogy inkább felhúznak egy logisztikai csarnokot, amelyre most az online kereskedelem előretörése miatt is rendkívül nagy kereslet van. Többek között ez is az oka annak, hogy nem tudtunk annyi üzletet nyitni, mint szerettünk volna.

Azért terveznek üzletnyitást a következő egy évben?

GA: Természetesen, optimisták vagyunk, egy számjegyű növekedést szeretnénk elérni az üzletek számában. Emellett azonban nagyon fontos, hogy a meglévő üzlethálózattal is foglalkozzunk. A dm-nek nagyon sok üzlete van belvárosi lokációkban, ezeket a boltokat folyamatosan modernizáljuk, vagy – összhangban a kereskedelmi szokások változásával – költöztetjük. A frekventált helyen lévő üzleteket pedig bővítjük. Az üzletberendezési elemek is ott tudnak igazán megjelenni, ahol megfelelő térrel rendelkezünk.

Görgey András (a kép forrása: dm)

A terjeszkedés fókuszában inkább a nagyobb városok vagy a kisebb települések vannak?

GA: A stratégiánkat természetesen minden évben felülvizsgáljuk. Az üzletszám növelését inkább a nagyvárosokban és megyeszékhelyeken tudjuk elképzelni.

Jelenleg a DM bruttó 208 milliárdos forgalmából 7 milliárdot tesz ki az online láb, amelynek a növekedése ugyanakkor duplája a fizikai boltokénak. Folytatódik ez a dinamika?

GA: A következő évben is nagyobb növekedési dinamikával számolunk az online esetében, mint a tradicionális csatornában, ezen a területben bőven van potenciál. Egyrészt olyan fejlesztések történtek és történnek majd a jövőben, amely az online vásárlás élményét is növeli, illetve olyan logisztikai beruházásokat hajt végre a cég, amely a rendelések kiszolgálását gyorsítja. Az online kereskedelem tekintetében ez a két legfontosabb tényező.

Egy drogéria esetében azonban a fizikai boltoknak még nagyon sokáig lesz létjogosultsága, az a vízió, hogy egyszer majd mindenki online vásárol, nem reális szerintem.

Én éppen azt gondolnám, hogy egy tusfürdő vagy egy tisztítószer esetében nincs zsákbamacska, azt aránylag kis kockázat mellett lehet megrendelni anélkül, hogy az ember megnézné a terméket élőben.

GA: Mi továbbra is azt látjuk, hogy az emberek szeretnek bejönni a fizikai üzletekbe, megszagolni a terméket, amit választanak, beszélgetni a munkatársainkkal. Az alapítónk mondta, hogy sokan a kereskedelem kapcsán egyszerű tranzakcióra asszociálnak, mi erre tágabb értelemben az emberek kapcsolódási pontjaként tekintünk.

Mennyire sújtja a céget a munkaerőhiány? Mekkora a fluktuáció?

CSHG: Természetesen mi is érezzük a munkaerőpiaci nehézségeket, de a fluktuáció a dm-nél a kiskereskedelem átlagánál alacsonyabb. A különbség ugyanakkor nagy a régiók között, az a differencia, amely mindig is jelen volt a munkaerőpiacon, az utóbbi időben felerősödött.Vannak további lokális nehezítő tényezők is. Például a Budapest belvárosában lévő üzleteinkbe közelben lakó kollégát – érthető módon – nehezebben találunk, a balatoni boltokban erős a szezonalitás, a nyugati országrészben pedig Ausztria közelsége nehezíti a toborzást.

A dm januárban az irodai dolgozók bérét 12,5, a bolti és raktáros dolgozókét pedig 15 százalékkal emelte. Emellett döntöttek egy 8 százalékos évközi béremelésről, és ősszel minden dolgozó kapott egy 170 ezer forintos egyszeri támogatást. Ez meghaladja a 2023-as, 18% körüli átlagos inflációt, 2024-ben egészen biztosan alacsonyabb lesz az áremelkedés. Ez hogy hat a következő januári béremelésre?

CSHG: Nem gondolom, hogy a 2024 januári béremelés magasabb lesz a 2023-asnál, éppen az alacsonyabb inflációnak köszönhetően, de ha szükséges, akkor az idei évhez hasonlóan évközi béremelésről is dönthetünk. A célunk, hogy olyan béremelést adjunk januárban, amely a munkatársak számára stabilitást és biztonságot nyújt.

Melyek a legfontosabb termékszortimentek a dm-nél? Ebben látnak-e bármiféle elmozdulást?

CSHG: A cégnél mindig is a szépség- és egészségápolási termékek adták az értékesítés nagyját. Érezhető növekedés most az arcápolási termékeknél látható. A dm mindig piacvezető volt ebben a szegmensben, de most azt látjuk, hogy a forgalom extrém méreteket ölt. Ehhez egyébként az üzletek elrendezésénél is alkalmazkodtunk, az arcápolási termékek külön teret kaptak. A szépségápoláson belül a dekorkozmetika a húzóterület és most a háztartási termékek is fejlődnek.

GA: Azt is megfigyeltük, hogy a fenntarthatóság is fontos szempont lett egy tudatos vásárlói réteg számára, akik szívesen áldoznak többet is, hogy környezetbarát kozmetikumokat, tisztítószereket vásároljanak.

Megfigyelhető, hogy az elmúlt másfél év életszínvonal-csökkenése miatt olyan termékek forgalma emelkedett, amely arra utal, hogy bizonyos szépségápolási „műveleteket” az emberek otthon végeznek el helyett, hogy szakember szolgáltatását vennék igénybe?

CSHG: A nehezebb időkben megfigyelhető, hogy a hajfestékek forgalma emelkedik, vagyis az emberek inkább maguk festik a hajukat, ritkábban mennek fodrászhoz. Ugyanez igaz a kozmetikai termékekre és a kozmetikai szolgáltatásokra.

A boltok modernizálásán túl milyen fejlesztéseket valósított meg a cég az elmúlt évben?

GA: Épül egy raktár, amely a sajátmárkás termékeink logisztikájában segít majd – ezt a csarnokot bérelni fogja a cég. Emellett átalakítjuk az érdi és a törökbálinti raktárakat is. Itt nem csak funkcionális, hanem energiatakarékossági és zöld átalakításokra kell gondolni, mint a korszerűbb világítás, vagy a fosszilis energiahordozók kiváltása. Az üzletekben leginkább a régi egységek új üzletképre való átalakítása van fókuszban.

CSHG: Az üzletekben még fontos fejlesztés, hogy a dolgozóinkat modern IT-eszközökkel látjuk el, hogy a munkájukat hatékonyabban tudják végezni.

A képek forrása: dm