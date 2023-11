Közeleg a fontos határidő, hamarosan rengeteg gyerek jövője dől el!

Dr. Kovács Tibor, az EtalOnline alapítója a lapnak hangsúlyozta, hogy a gyerekek képességeinek és személyiségének megfelelő középiskolát érdemes választani. Szerinte a szülők és a gyermek tanárainak felelőssége, hogy se alul, se felül ne értékeljék a gyerek képességeit. Az első esetben a gyerek továbbtanulási esélyeit ronthatják, ha például gimnázium helyett egy gyengébb szakgimnáziumot választanak. De az is előfordul, hogy túl erős iskolákat jelölnek meg a felvételi lapon, ahova a gyerek végül nem kerül be. Ez a kudarcélmény a későbbi tanulási attitűdjére is kihat, a gyerek kudarckerülővé válhat.

Balpataki Ferenc, a Pitagorasz Stúdió vezetője a lapnak elárulta, hogy a tanintézmény választás legfontosabb szempontjai, hogy közel legyen a lakhelyhez, ne kelljen tanítás után azonnal hazaindulni, vagy hogy részt vehessen a gyermek az iskolai életben is. Emellett az is kiemelkedő szempont, hogy megfelelően legyenek a családi, rokoni, valamint ismerősi referenciák is, de a fakultációs, valamint a nyelvtanulási lehetőségek is fontos preferenciának számítanak.

A középiskolai felvételi vizsga nehézségével kapcsolatban elmondható, hogy a vizsga minden évben egyforma nehézségű, és idén sem várható eltérés az Oktatási Hivatal közleménye szerint. Amennyiben mégis minimálisan nehezebb lenne az átlagnál, akkor az országos átlag is kicsit alacsonyabb lesz, így a szakértők szerint a felvételizők egyéni esélyeit sem befolyásolja majd a vizsga nehézsége.

