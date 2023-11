Kormányinfó: béremeléseket lengetett be a kabinet

Az állomány feladata az online csalások számának csökkentése. Több mint 300 ember dolgozik a szervezetben és az egész országot lefedik.

Az online térben elkövetett kereskedelmi, csalási bűncselekmények esetében is szigorúbb szabályozásról döntött a kormány. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint ezért arra is szükség van egy belügyi törvénymódosításra is, mert októberig több mint 9900 ilyen bűncselekményt követettek el, 8 milliárd feletti kárt okozva az ügyfeleknek.

A miniszter szerint a kiberbűnözésből származó pénz jelentős része Ukrajnában köthet ki.