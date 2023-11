Kiszivárgott: Németország olyan húzásra készül, amely biztos fájni fog Moszkvának

Németország azt tervezi, hogy megduplázza az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt jövőre. Összegszerűen ez 8 milliárd eurós támogatást jelentene az országnak - írja a Reuters a Bloomberg forrásaira hivatkozva.

Olaf Scholz német kancellár kormánykoalíciója egyetértett abban, hogy a következő évben növeljék az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást.

A javasolt terv a támogatás összegének megduplázását tartalmazza, amely így 8 milliárd euró (durván 3016 milliárd forint) lenne 2024-ben.

A katonai segélyek jelentős növelését még jóvá kell hagynia a berlini parlamentnek, ahol Scholz koalíciója többséggel rendelkezik. Amennyiben a határozatot elfogadják, ez a lépés Németország védelmi kiadásait a bruttó hazai termék (GDP) 2 százaléka fölé emelné.

A Bloomberg anyagában kiemeli, hogy a Kiel Institute for the World Economy agytröszt által nyomon követett adatok szerint Németország több mint 17 milliárd euró katonai segélyt folyósított Ukrajnának. Ez többek között Leopard 2 harckocsikat, Marder páncélozott gyalogsági harcjárműveket, Iris-T és Patriot rakétavédelmi rendszereket is magában foglalt.

A döntés a 2024-re javasolt szövetségi költségvetésről szóló tárgyalások során született. Ezeken a költségvetési tárgyalásokon az SPD képviselői mellett az FDP és a Zöldek képviselői is részt vettek.

A Reuters kiemeli, hogy a most kiszivárgott információkkal kapcsolatban a német védelmi minisztérium nem reagált még.

Érdemes megjegyezni, hogy egy hasonló EU-s szintű kezdeményezés, amely akár 20 milliárd euró (durván 7540 milliárd forint) katonai segélyt szánt volna Ukrajnának, több uniós tagország ellenállásába ütközött.

