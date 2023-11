Egy év után véget érhetett a magyar recesszió

A harmadik negyedévben kijött az egy éve tartó recesszióból a magyar gazdaság, és a mezőgazdaság teljesítményjavulásának köszönhetően éves alapon is stagnálás közeli képet mutathat a kedden megjelenő GDP-növekedési adat - ezt várják a Portfolio által megkérdezett elemzők.

A második negyedév kiábrándító eredményt hozott a magyar gazdaságban, kiderült, hogy nem ért véget a recesszió, ez pedig az egész évre vonatkozó várakozásokat átrajzolta. A harmadik negyedéves GDP-adatok kedden látnak napvilágot, és az elemzők ezúttal még magabiztosabban állítják, hogy a magyar gazdaság végre növekedhetett. A mostani helyzetben sokkal inkább bízhatnak abban, hogy várakozásaik bejönnek, ugyanis számos részadat ismeretében egyszerűen elképzelhetetlennek látszik, hogy az előző negyedévhez képest ne lássunk érdemi növekedést.

Az elmúlt hónapokban megismert havi gazdasági mutatókat összegezve úgy látom, hogy nem is csak úgy a felszínt karcolva lesz pozitív a növekedés - mondja Virovácz Péter. Az ING Bank vezető elemzője negyedéves alapon erős, 1,1 százalékos növekedésre számít. Optimizmusát a termelő szektorok jó eredményeire alapozza. A második negyedévhez képest erősebb lett az ipar és az építőipar termelési volumene is. Ráadásul a mezőgazdaság is segítheti a kilábalást, köszönhetően az idei kedvező időjárási körülményeknek. Sőt, talán pont a mezőgazdaság részéről számíthatunk a legnagyobb pozitív hozzájárulásra.

Az elemzői konszenzus szerint a harmadik negyedévben a hazai GDP az előző negyedévhez képest 1,1%-kal bővülhetett, az egy évvel korábbitól pedig mindössze 0,1%-kal maradhatott el.

A gazdasági összkép azért még így sem olyan fényes. Becsey Zsolt, az Unicredit szakembere rámutat, hogy a belső kereslet gyenge maradt, a háztartások fogyasztása és a beruházási aktivitás továbbra is árnyéka korábbi önmagának, ezek növekedésre gyakorolt kedvezőtlen hatását a közösségi fogyasztás szerény bővülése nem tudta ellensúlyozni. Az egyetlen, nem túl markáns növekedést támogató tényezőt a szűkülő belföldi felhasználás és a javuló cserearányok miatt lassuló import és a szerény mértékben bővülő kivitel nyomán javuló nettó export jelentette.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2023. q3 éves 2023. q3 negyedéves 2023. éves átl. 2024. éves átl. Árokszállási Zoltán Equilor -0,5 0,7 -0,7 2,5 Becsey Zsolt Unicredit 0,2 1,2 -0,7 3,3 Horváth András MBH Bank 0,2 1,5 -0,1 4,3 Huber Judit Századvég Gazdaságk. -0,3 0,1 -0,1 3,3 Nyeste Orsolya Erste Bank -0,1 1,1 -0,6 3,2 Török Zoltán Raiffeisen Bank 0,0 1,3 -0,3 3,0 Virovácz Péter ING Bank -0,2 1,1 -0,5 3,4 konszenzus (medián) -0,1 1,1 -0,5 3,3 Forrás: Portfolio

A harmadik negyedéves GDP körül azért így is vannak erős bizonytalanságok. Ezek közül kettőt érdemes kiemelni.

Az egyik a mezőgazdaság teljesítményének az elszámolása. Az agrárszektor (főleg annak növénytermesztési része) hosszú termelési ciklusú, ezért nehéz meghatározni, hogy negyedévről negyedévre hogyan változik a teljesítménye. Az jól mérhető, hogy a tavalyi és az idei betakarítások milyen eredményeket hoztak. De hogy a tavalyi aszályos év, illetve az idei erős szezon közötti növekedést negyedévről negyedévre hogyan érdemes elkönyvelni, közgazdasági és statisztikai szempontból is igen sok intellektuális fejtörést okozhat. Mindenesetre most az elemzők arra számítanak, hogy az agrárszektor legfontosabb időszakában, a harmadik negyedévben nagyon jelentős hozzájárulása lehet a növekedéshez a mezőgazdaságnak. A másik bizonytalanságot a KSH októberi revíziója jelenti, ami különösen erősen érintette a tavalyi 3. és 4. negyedévet. Ennek a lényege, hogy ennek az időszaknak a nominális (folyó áron, forintban számolt) GDP-jét szokatlan módon jelentősen lefelé módosította. Ezzel párhuzamosan viszont a GDP-deflátort felfelé húzta, így a változatlan áras GDP érdemben nem változott. Tovább növeli a rejtélyt, hogy a jelentős változtatások túlnyomórészt a gazdaság egy vékony szeletét érintik, a "feldolgozóiparon kívüli ipart". A KSH itt bő 40%-kal (!), több százmilliárd forinttal húzta lejjebb a nominális GDP-t. Az általunk megkérdezett elemzők szerint teljesen megjósolhatatlan, hogy a szokatlanul nagy revízió miként hat az idei éves GDP-növekedésre. A változatlan áras GDP nem változott sokat, ez alapján nem kellene, hogy érdemi bázishatás keletkezzen, ugyanakkor a GDP-deflátor elmozdítása arra utal, hogy magasabb lett a tavalyi árszint, ami akár pozitívan is hathat a holnapi éves növekedési adatra.

A harmadik negyedévre várt növekedési fordulat ellenére a szakértők úgy gondolják, hogy 2023 összességében gyengébb gazdasági teljesítményt hoz, mint 2022. Három hónapja, a második negyedéves GDP-adat megjelenése előtt a szakértők még arra számítottak, hogy az éves átlagos GDP-növekedés 0,3%-os lesz. Ám aztán a vártnál rosszabb második negyedéves növekedési adat ismeretében lefelé mozdultak az előrejelzések, és ezen a nyári, ősz eleji kedvezőbb gazdasági részadatok sem fordítottak. Így aztán most már az idénre 0,5%-os GDP-zsugorodást várnak a közgazdászok, annak ellenére, hogy az év második fele lényegesen jobban sikerülhet, mint az első. "A kifejezetten gyenge első félévi teljesítmény után a második félévben az energiaárak meredek visszaesésével már fordulat várható, amit a mezőgazdaság is támogat a kirívóan alacsony tavalyi bázis miatt" - mondja Horváth András. Az MBH Bank elemzője hozzáteszi: míg a fogyasztást az év elején még visszafogta a csökkenő reálbér, az év második felében a láthatóan visszaeső infláció miatt a reálbérek már újra növekedést mutatnak. A beruházásokat a magas kamatok és az állami/uniós beruházások visszaesése csökkenti, de a masszív beáramló és termelésbe álló FDI részben ellensúlyozhatja ezt. Ezen felül kedvező, hogy az ipar rendelésállománya továbbra is növekedést mutat, a növekedéshez pedig új feldolgozóipari kapacitások is hozzájárulhatnak, ami szintén segíti a harmadik negyedévtől várhatóan bekövetkező pozitív fordulatot, mondja Horváth.

A jövő év jobb lehet - ezt már Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője mondja. Az éves átlagos GDP-növekedési adatot felfelé húzza majd a pozitív áthúzódó hatás, az ipar is magához térhet, a moderáltabb infláció és a várt bérkiáramlás pedig a fogyasztás lassú felépülését sugallja. Ugyanakkor a gyenge európai konjunktúra, illetve az, hogy nincs jele az európai kilábalásnak óvatosságra int a jövő évet illetően is.

A 2024-es gazdasági növekedést övező bizonytalanságra jellemző, hogy a GDP-növekedési előrejelzések 2,5, illetve 4,3% között szóródnak. Ennek egyik fő oka, hogy az EU-forrásokhoz való hozzáférés kockázata továbbra is fennáll - hívja fel a figyelmet Árokszállási Zoltán, az Equilor elemzője.

Címlapkép forrása: Getty Images