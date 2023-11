Felhős marad az idő, kedden több helyen csapadék is lehet

Borús, többnyire felhős időben lesz részünk kedd éjfélig, hétfőn azonban nem, csak kedden eshet sok helyen az eső - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat közleményéből. A nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között, az éjszakai 5 és 11 fok közé várható.

Többnyire erősen felhős vagy borult időben lesz részünk, csak kevés helyen szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet. Hétfőn csak helyenként lehet gyenge csapadék, estétől viszont északnyugat felől mind több helyen ered el az eső. Kedden is összességében többfelé kell időszakosan esőre, záporra számítani, de napközben nagyobb területen akár hosszabb csapadékszünet is lehet. Hétfő estétől a délnyugatira forduló szél nagy területen megélénkül, éjfélt követően olykor meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható, az északkeleti harmadban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legtöbb helyen késő este beáll a minimum, majd reggelre több fokot emelkedik a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 12 és 20 fok között várható, a Dél-Dunántúlon lesz a legmelegebb.

Az európai kontinens időjárását döntően továbbra is nyugatról kelet felé mozgó ciklonok és frontjaik alakítják. Jelenleg egy-egy markáns légörvényt figyelhetünk meg a Brit-szigetektől nyugatra és a Kelet-európai-síkság fölött. A frontok mentén többfelé esik az eső, néhol zivatar is kipattan. Anticiklonális hatások a Skandináv-félsziget legészakabbi részei mellett a mediterrán térségben érvényesülnek, így itt többnyire napos, eseménytelen, enyhe az idő, sőt a legdélebbi tájakon 25 fok feletti maximumok is előfordulnak. Északabbra haladva azonban gyorsan hűvösebb területekre érünk, a Földközi-tenger északi partvidékein is már 20 fok alatti csúcsértékek jellemzőek, Skandinávia legnagyobb részén pedig napközben is fagy.

Kedd estig a Kárpát-medence előbb a nyugat-európai ciklon előoldalára kerül, így átmenetileg melegszik az idő, majd kedden megérkezik fölénk a ciklon hidegfrontja, amely a térségünk felett hullámot is vet.

