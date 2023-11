Jó hír érkezett Németországból

A német feldolgozóipar már majdnem elérte a válság előtti szintet, miután az anyaghiány jelentősen enyhült - állítja az Ifo intézet.

A németországi feldolgozóipar helyzetének jelentős javulásáról számolt be az Ifo gazdaságkutató intézet, írja a Reuters. A vállalat hétfői közleménye szerint a kínálat csaknem visszatért a válság előtti szintre, miután az anyaghiány már nem jelent olyan súlyos gondot, mint korábban.

Az Ifo októberi felmérésében a vállalatok mindössze 18,2%-a számolt be nehézségekről, ami csökkenést jelent a szeptemberi 24%-hoz képest. Ez érdemi javulást jelent 2021 decemberéhez képest, amikor az ellátási problémák sosem látott gondokat okoztak, akkor ugyanis a vállalatok 82,4%-a jelezte, hogy problémákkal találkozott.

Az autóipart továbbra is sújtják az ellátási láncok problémái, azonban még itt is történt előrelépés: októberben a vállalatoknak csak 36,8%-a számolt be problémákról, szemben a szeptemberi 53,3%-kal. Az Ifo adatai szerint az összes többi iparágban a vállalatok kevesebb mint 30%-a számolt be problémákról októberben.

Klaus Wohlrabe, az Ifo felmérésekért felelős vezetője megerősítette, hogy a feltételek majdnem visszatértek a válság előtti állapotokhoz. Ugyanakkor azt tanácsolta a vállalatoknak, hogy készüljenek fel az esetleges jövőbeli hiányokra az ellátási láncok diverzifikálásával és a készletszintek növelésével.

Forrás: Reuters Címlapkép forrása: Getty Images