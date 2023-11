Zsiday Viktor: tartós mocsár vagy enyhe recesszió várható

Miért nincs recesszió?

A recesszió elmaradásának okaként megjelölték többek között az amerikai költségvetési stimulust, a zöld átállás/AI kapcsán kibontakozott nagy vállalati beruházási boomot, a lakosságnál a Covid időkből maradt megtakarításokat, illetve a monetáris szigorítás vártnál enyhébb hatását is. Az első három tételnek is valószínűleg van igazságtartalma, de inkább a negyedik az, ami számomra kifejezetten érdekes, és hosszabbtávon is valószínűleg hatást gyakorló - írja Zsiday Viktor.

A makrogazdasággal foglalkozó tankönyvek szerint a monetáris politika hatása késleltetve, 6-18 hónapos távon jelentkezik, ahogy a kamatemelés/csökkentés után átárazódnak a lakossági és vállalati hitelek, valamint a megtakarítások kamata is.

- emeli ki Zsiday Viktor, aki szerint a jelenlegi ciklusban azonban lehet, hogy kicsit máshogyan zajlanak az események.

A 2010-es években tartósan nagyon alacsony kamatszintek végjátéka a 2020-21-es extrém jegybanki/költségvetési stimulus volt, aminek hatására egészen elképesztően alacsony hosszú hozamok alakultak ki, például az amerikai 30 éves állampapírok hozama hónapokon át 1,2-1,5% között volt, a német 10 éves állampapír pedig tartósan mínusz 0,5% körül időzött.

Ennek hatására mind a vállalatok, mind a lakosság jelentős része megpróbálta berögzíteni ezeket a nagyon alacsony hozamokat.

Ennek hatására a jelenleg fizetett kamatok jóval alacsonyabbak, mint amin új hitelt lehetne felvenni. Európában is hasonló folyamatok játszódtak le számos országban (van azért, ahol elterjedtebb a változó, mint a fix kamat, ott ez kevésbé érvényesült).

Ez egyrészt magyarázatot ad arra, hogy miért nem volt a nagymértékű kamatemeléseknek a gazdaságot jelentősen lassító hatása (mert a legtöbbek számára még mindig az alacsony kamatszint érzékelhető), azonban rávilágít egy sokkal kellemetlenebb tényre is. Amennyiben a fenti gondolatmenet igaz, akkor ez azt jelenti, hogy

a kamatemelések hatása nem csak hogy később jelentkezik, de sokkal hosszabb időn át, elnyújtva fog ellenszelet jelenteni a gazdaságnak.

Lassan érvényesülő szigor

Hiszen ha az új jelzáloghitelek kamata akár 1-2%-kal lejjebb is jönne, akkor is – még jelentős kamatvágások után is – magasabban lesz, mint amennyit most fizet a lakosság. Azaz a lakossági kamatterhek még komolyabb kamatvágások után is növekednének, arról nem is beszélve, hogy ha itt marad a kamatszint, akkor a terhek évről-évre jelentősen nőni fognak nagyon hosszú időn át.

A helyzet az, hogy a monetáris szigorítás hatásai kevésbé tudtak érvényesülni eddig, de ennek ellentételezéseként az elmúlt időszak kamatemelései valószínűleg éveken át hatni fognak. Könnyen lehet, hogy most azt nem értjük emiatt, hogy miért ilyen erős a gazdaság, 1-2-3 év múlva pedig azt nem fogjuk érteni, hogy miért nem tud talpraállni - vélekedik Zsiday.

Úgy vélem emiatt, hogy a következő években folyamatos ellenszélben lesznek a nagy gazdaságok.

Ehhez adódik az is, hogy a költségvetési deficitek túl nagyra híztak, és ezt is vissza kell majd vágni, ami szintén ellenszélként fog jelentkezni. Eközben Kínában kipukkant az ingatlanbuborék, és a fogkrémet – mint tudjuk – elég nehéz visszapasszírozni a tubusba, éppen így egy kipukkadt buborék feltámasztása sem nagyon szokott működni, azaz Kína növekedése tartósan gyenge lehet.

Ezért azt gondolom, hogy a következő pár év növekedési kilátásai nem túl kedvezőek.

Ezzel viszont a következő 6-12 hónap még szembemehet, mert a korábbi infláció miatt megugrottak mindenhol a bérek, miközben az infláció csitulni látszik, tehát komoly reálbérnövekedés van számos országban, ami a lakossági fogyasztást támasztja alá (plusz USA-ban jönnek a választások, aligha 2024-ben fog megszorítani a kormányzat).

Összességében tehát rövidebb távon (2023/24-ben) látni vélem a növekedés és stabilizáció jeleit, de utána inkább lassú, gyenge növekedésű állapot, tartós mocsár, vagy enyhe recesszió tűnik számomra a világgazdaságban valószínűnek - zárja bejegyzését Zsiday Viktor.

