Meglepő helyen okoz nagy hatásokat az ukrajnai háború – Mindenki erre a térségre koncentrál

Az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus következményei túlmutatnak Európa biztonsági környezetén, és egészen a Kína és az Egyesült Államok közötti geopolitikai feszültségig terjednek. A Tajvan státuszáról szóló vita élesebb fókuszba helyezi az orosz Távol-Kelet ellenőrzését, tekintettel annak stratégiai jelentőségére Kína nyersanyagszükségletei szempontjából és Oroszország csendes-óceáni flottájának jelenlétére. A két ország nemrégiben közös járőrözést indított az indo-csendes-óceáni térségben.

2012-ben Vlagyimir Putyin, akkori miniszterelnök és elnökjelölt hangsúlyozta, hogy Oroszországnak szorosabban kell kapcsolódnia Ázsiához, hogy versenyképes maradjon a 21. században.

Az orosz Távol-Kelet egyre nagyobb jelentőségre tett szert a kínai-orosz kapcsolatokban. Kelet-Szibériával együtt Kína gyorsan növekvő gazdasága által igényelt erőforrások jelentős részét biztosította. Ez arra késztetett egyes kínaiakat, hogy Oroszországot „északi erőforrás-területeként” emlegessék, jelezve, hogy a kereskedelmi előnyök nagyrészt Kína felé tolódtak. Peking jelentős energiaszerződéseket kötött Oroszországgal, többek között 2013-ban egy 270 milliárd dolláros olajüzletet a Rosznyeftel, 2014-ben pedig egy 400 milliárd dolláros földgázvezeték-megállapodást a Gazprommal.

China has completed the construction of a gas pipeline segment connected to the Power of Siberia gas line and reaching Shanghai at present, Xinhua news agency reported on Wednesday. pic.twitter.com/GXrPt2TmUM