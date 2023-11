Hivatalos: megvan a 2024-es minimálbér összege!

2023 decemberétől 15 százalékkal emelkedhet a minimálbér és 10 százalékkal a garantált bérminimum - jelentette be a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) mai ülésén megállapodás született a munkaadók és a munkavállalók között - derül ki a szaktárca közleményéből. A felek az alábbiakban megegyezésre jutottak:

A legkisebb keresetek korábban, már 2023 decemberében emelkedhetnek.

emelkedhetnek. Decembertől a minimálbér 15 százalékkal, bruttó 266 800 forintra emelkedik, amely kedvezmények nélkül nettó 177 400 forint lesz.

lesz. A garantált bérminimum pedig 10 százalékkal, bruttó 326 000 forintra növekedhet, amely nettó 216 800 forint szintén kedvezmények nélkül.

szintén kedvezmények nélkül. A felek ajánlást fogalmaznak meg arra, hogy a versenyszférában a lehetőségek figyelembe vételével 2024-ben is meg kell őrizni a bérek reálértékét, ezért minden vállalkozást a saját üzleti, pénzügyi és bérpiaci helyzetének megfelelően további béremelésre ösztönöznek .

. Tárgyalást kezdenek a bérrendszer megújításának koncepciójáról, amellyel a fizetések hosszútávon megőrizhetik vásárlóerejüket.

A GFM közleményéből kiderül, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség nem írta alá a megállapodást.

A kormány célja, hogy a reálbérek jövőre 4-4,5 százalékkal emelkedjenek.

A minimálbér összegének alakulása Minimálbér-emelési ütem Bruttó minimálbér összege (ezer Ft) Nettó minimálbér összege (ezer Ft) Nettó minimálbér emelkedés (ezer Ft, év/év) 2018 8% 138 92 7 2019 8% 149 99 7 2020 8% 161 107 8 2021 4% 167,4 111,3 4,4 2022 19% 200,0 133,0 21,7 2023 16% 232,0 154,3 21,3 2024 15% 266,8 177,4 23,1 Forrás: Portfolio

A garanált bérminimum összegének alakulása Garantált bérminimum emelési ütem Garantált bérminimum bruttó összege (ezer Ft) Garantált bérminimum nettó összege (ezer Ft) Garantált bérminimum emelkedése (nettó, ezer Ft, év/év) 2018 12% 181 120 13 2019 8% 195 130 10 2020 8% 211 140 10 2021 3,8% 219 145,6 5,52 2022 18,7% 260 172,9 27,3 2023 14,0% 296 197,1 24,2 2024 10,0% 326 216,8 19,7 Forrás: Portfolio

Egyre nagyobb volt a figyelem

Az elmúlt hetekben egyre nagyobb figyelem övezte a jövő évi bértárgyalásokat, ami nem meglepő, hiszen minden évben ilyenkor ülnek össze az érdekelt felek. Alapvetően a munkáltatói és munkavállalói oldalak között zajlik ez az egyeztetés, több héten keresztül és ahol a kormány csak megfigyelőként vesz részt.

A Portfolio írta meg elsőként október végén, hogy végül nem lesz idén egyszeri 100 ezer forintos bérkompenzáció, és azt is megírtuk, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 10%-kal emelkedhet jövőre, de közben megvalósulhat egyfajta kompenzáció még idén is.

Múlt héten kiderült, hogy ez úgy valósul meg, hogy a jövő évi emelést előre hozzák a felek decemberre.

Korábban felmerült az is, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum összeolvad, többek között erről beszélt Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is. A beszélgetés meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is a második szegmensben:

