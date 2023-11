Olyan technológiai áttörést jelentettek be, ami megoldhatja az európai energiaproblémákat

A Northvolt svéd akkumulátoripari start-up cég, amelyet olyan befektetők támogatnak, mint a Volkswagen, a BlackRock és a Goldman Sachs, áttörést ért el a nátriumion-akkumulátor technológiában, ami csökkentheti a kritikus fémektől való függőséget és megdöntheti Kína dominanciáját az akkumulátorok piacán. A lítiumot, kobaltot és nikkelt nem tartalmazó új akkumulátor több tízmilliárd dollárt érhet, és az akkumulátoros energiatárolás számára piacokat nyithat meg a Közel-Keleten, Afrikában és Indiában.

A kínai, koreai és japán akkumulátor-óriásokkal szemben Európában a Northvolt lett a legfontosabb szereplő, a svéd startup már megvetette a lábát a járművekhez szánt lítium-ion akkumulátorok gyártásának területén is. Azonban most a nátrium-ion akkumulátor technológiájánál ért el áttörést, és válhat rögtön piacvezetővé – számolt be a Financial Times.

Peter Carlsson vezérigazgató szerint az új fejlesztés főként az ipari energiatárolók piacán válhat népszerűvé. Az ilyen termékek megrendelésállománya 10 éven belül vetekedhet az elektromos járművek akkumulátorainak jelenlegi 55 milliárd dolláros portfóliójával, vagy meg is haladhatja azt.

Ez az áttörés minimalizálja a Kína által létrehozott stratégiai ellátási láncoktól való függőséget.

A lítiumalapú társaiknál olcsóbbnak és biztonságosabbnak tartott nátriumion-akkumulátorok méretükhöz képest történelmileg elmaradtak az energiatermelésben. A Northvolt bejelentette, hogy egy nátriumion-akkumulátort 160 wattóra/kilogramm értékkel validáltak, ami megközelíti az energiatárolásban használt lítium-akkumulátorok energiasűrűségét. Az új technológia fémek helyett „poroszkéket” használ, ami biztonságosabbá és költséghatékonyabbá teszi.

A poroszkék egy sötétkék pigment, amelyet vas-ferrocianid-sók oxidációjával állítanak elő.

A Northvolt célja, hogy 2024-ben prototípusokat gyártson, és az évtized végére elérje a teljes körű gyártást. A vállalat azt tervezi, hogy a meglévő, lítium-ion akkumulátorokat gyártó üzemek mellett új gyárakat is épít. Elemzők szerint a Northvolt előrehaladása felülmúlja a kínai versenytársakat, és az első nem kínai szereplőként pozícionálja magát, amely hitelesített nátrium-ionos energiatároló termékkel rendelkezik.

Bár a potenciális siker a lítium akkumulátorok árától és az új technológia skálázhatóságától függ, a Northvolt szerint a nátrium-ion akkumulátorok 25%-kal olcsóbbak lehetnek, mint a lítiumos társaik.

Carlsson vezérigazgató hangsúlyozza az új akkumulátor fenntarthatóságát és termikus képességeit, és jelentős lehetőségeket lát az olyan régiókban, mint a Közel-Kelet, Afrika és India.

A Northvolt állítólag tőzsdei bevezetésre készül, amely már jövőre 20 milliárd dollár körüli értéket jelenthet a vállalatnak. Carlsson hangsúlyozza a tőzsdei bevezetésre való felkészültséget, miközben biztosítja a megfelelő finanszírozást, és a jelenlegi svéd gyár esetében 5 milliárd dollárt meghaladó adósságfinanszírozást tervez.

Címlapkép forrása: Getty Images