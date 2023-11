Videó: lecsaptak a húszi harcosok, elfoglaltak egy hajót a Vörös-tengeren

Izrael szombaton számolt be arról, hogy jemeni húszi lázadók vették át az irányítást a „Galaxy Leader”, egy Nagy-Britannia tulajdonában lévő és japán által üzemeltetett teherhajó felett, a Vörös-tenger déli részén.

Az esetről videó is készült, amelyen a húszi harcosok egy helikopter és néhány motorcsónak segítségével lecsapnak a nemzetközi vizeken haladó, egyébként a felvétel alapján üresnek tűnő teherhajóra.

Footage of Houthi forces hijacking the ship Galaxy Leader in the Red Sea yesterday. pic.twitter.com/PSFLpV4FLA