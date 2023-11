Kezdődik? Rejtélyes légúti megbetegedés bukkant fel Kínában

A WHO több információt kért Kínától a gyerekek körében nemrégiben kitört légúti megbetegedések és diagnosztizálatlan tüdőgyulladás kapcsán - írta meg a Sky News

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan is átfogóbb adatokat kért Kínától a légúti megbetegedések és megmagyarázhatatlan tüdőgyulladásos megbetegedések közelmúltbeli megugrásával kapcsolatban.

Az influenzaszerű megbetegedések október közepe óta megfigyelt növekedése a jelentések szerint intenzívebb, mint az elmúlt három év azonos időszakában Észak-Kínában.

A helyi média olyan városokban, mint az északnyugat-kínai Hszian, a közelmúltban online felvételeket osztott meg a kórházakról, amelyekben a szülők és gyermekeik orvosi ellátásra várnak. Ezekre a jelentésekre reagálva a WHO további részleteket és laboratóriumi eredményeket kért Kínától a gyermekbetegségek kitörésével kapcsolatban.

A WHO azt tanácsolta a kínai közösségeknek, hogy előzzék meg a betegséget: oltassanak, viseljenek maszkot, tartsanak távolságot a betegektől és ügyeljenek a higiéniára.

Kínai tisztviselők a megbetegedések hirtelen emelkedését több tényező kombinációjának tulajdonítják:

a hideg időnek

a COVID-19 korlátozások enyhítésének

és az ismert kórokozók terjedésének. Ezek közé tartozik az influenza és az olyan gyakori bakteriális fertőzések, amelyek jellemzően a gyermekeket érintik, mint a mycoplasma pneumonia és a légúti szincytial vírus (RSV).

A WHO szerdán arról számolt be, hogy észak-kínai gyerekek körében diagnosztizálatlan tüdőgyulladásos csoportokat azonosítottak. Ugyanakkor továbbra is bizonytalan, hogy ezek az esetek összefüggésben vannak-e a légúti fertőzések általános emelkedésével.

A WHO további adatokat kért az ismert kórokozók terjedésével és az egészségügyi rendszerekre gyakorolt hatásukkal kapcsolatos tendenciákról. A szervezet rendszeres kapcsolatot tart fenn a szakértőkkel.

Kína és a WHO korábban is vizsgálta a korai COVID-esetek jelentésének átláthatóságát. Három évvel azután, hogy 2019 végén a közép-kínai Wuhanban észlelték az első eseteket, a koronavírus kitörésének eredetéről továbbra is viták folynak.

