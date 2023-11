Elképesztően gyorsan nő a külföldi dolgozók száma Magyarországon

Már 95 ezer külföldi munkavállaló van Magyarországon a legfrissebb adatok alapján. A számuk hamarosan elérheti a 100 ezer főt is, miután havonta nagyjából 1000 fővel nő a létszámuk. Szakértők szerint a munkaerőhiány miatt a következő időszakban nagy szükség lesz vendégmunkásokra.

"2023 szeptemberében 95,5 ezer fő volt a külföldi állampolgárságú alkalmazásban állók létszáma, 13 ezer fővel több, mint az előző év azonos időszakában" - írja a KSH. Kiemelik, hogy a növekedés a harmadik országbeliek körében jelentkezett.

Vagyis az elmúlt időszakban - a munkaerőközvetítők jelzésével összhangban - havi átlagban valóban 1000 fővel gyarapszik a külföldi munkavállalók létszáma Magyarországon.

Az adatközlés azért is érdekes, mert nem képezi részét a rendszeres munkaerőpiaci tájékoztatóknak. Amíg 2020-ban még csak 60-70 ezer külföldi dolgozó volt Magyarországon, addig tavaly már 80 ezer feletti számokat láthattunk. A legfrissebb adatok alapján pedig tovább nőtt a létszámuk, és ha a trend folytatódik, akkor hamarosan 100 ezren lesznek.

Az elmúlt 3 évben kismértékben csökken az EU és EFTA tagállamokból érhetők száma, miközben 35 ezerről 73 ezerre nőtt a harmadik országbeliek száma.

A külföldiek beáramlását segíti, hogy a szomszédos Ukrajna és Szerbia mellett még 15 másik országból érkezett egyszerűsített eljárás keretében külföldi munkaerő Magyarországra. A cégek összesen közvetítő cégen keresztül, gyorsított adminisztrációval kölcsönözhetnek munkavállalókat.

Nagy kérdés, hogy a következő időszakban milyen ütemben érkeznek majd dolgozók. A munkaerőhiány miatt egyre többen érkezhetnek, egy új törvény azonban lassíthatja a beáramlásukat. Igaz, még majdnem egy év, mire életbe lép az új idegenrendészeti szabályozás.

Szigorúbban megnézik majd, hogy milyen munkakörökre lehet behozni külföldi dolgozót. Többek között azért, mert a vendégmunkások körében új kategorizálást vezet be a törvény

- mondta Nógrádi József, a Trenkwalder Magyarország kereskedelmi igazgatója a Portfolio-nak az új törvény kapcsán.

Egyrészt bevezeti a szezonális vendégmunkás kategóriát - ők 6 hónapra érkezhetnek és további 6 hónappal hosszabbítható meg a tartózkodásuk. Itt feltétel, hogy előre meghatározott idénymunkáról van szó.

Ezen kívül bevezeti a beruházás megvalósítására behozott vendégmunkás kategóriát – ők a beruházás megvalósításáig, de legfeljebb 3 évig tartózkodhatnak hazánkban.

És megmarad a foglalkoztatási célú vendégmunkás 2+1 év itteni tartózkodással, őket a kedvezményes foglalkoztatók vagy minősített kölcsönzők alkalmazhatják. Átjárás nem megengedett ezen kategóriák közt.

Alapvetően azt látjuk, hogy tartózkodási jogcímekhez kötött, határozott idejű tartózkodást engedélyező, szigorú idegenrendészeti szabályozás került kidolgozásra

- mondta Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

A minősített kölcsönbeadóknál és a kiemelt foglalkoztatóknál az új törvényben is lesz szakmalista, de megfordul a logika. Eddig az volt kijelölve, hogy mely hiányszakmákra hozható kedvezményes eljárásban vendégmunkás, ezzel szemben az új idegenrendészeti törvényben az lesz meghatározva, hogy mely munkakörökre nem lehet behozni harmadik országbeli munkavállalót. Ez a korlátozás az általános és a kedvezményes eljárásra egyaránt vonatkozik - mondta.

Közleményben a Pensum Group Nyrt. is értékelte a törvénytervezetet. Hadházy Tamás, a cég igazgatósági tagja szerint új keretbe helyezik a vendégmunkások foglalkoztatását.

A tervezet tovább szigorítja a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának keretrendszerét, de nem változtatja meg a korábbi szabályt, miszerint vendégmunkásokat továbbra is kizárólag minősített kölcsönbeadó hozhat be, gyorsított eljárás keretében

– közölte a Pensum igazgatósági tagja.

A kormányzati ígéretek szerint a hazai üres álláshelyekre elsősorban magyar munkavállalókat kellene felvenni, ugyanakkor kérdéses, hogy van-e akkora, mobilizálható tartalék a hazai munkaerőpiacon, amely képes máshol lakni, és esetleg teljesen más munkakörbe beletanulni, mint amihez eredetileg értett.

A hazai munkaerőközvetítő cégek szerint a magyarországi dolgozói tartalék 100-150 ezer állás betöltésére lehet még elegendő ideális esetben, miközben a tervek szerint akár 500 ezer új munkavállalóra is szükség lehet.

A tervek szerint, ha nem lesz elegendő munkaerő, akkor lehet vendégmunkásokat szerződtetni. Jelen állás szerint a foglalkoztatásért felelős kormánytag, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter döntheti el, hogy mely szakmákban lehet majd új munkaerőt behozni külföldről.

Érdemes megemlíteni a KSH adatbázisát a betöltetlen álláshelyekről. A Központi Statisztikai Hivatal negyedévente elárulja, hogy hány pozícióra nem találtak dolgozót, ami jó kapaszkodó lehet a munkaerőhiány bemutatására. Ráadásul azt is megtudhatjuk, hogy melyik szektor küzd a legnagyobb munkaerőhiánnyal. Az idei második negyedévben összesen 80 ezer betöltetlen álláshelyről számolt be a hivatal.

Iparági szereplők szerint arra kell készülni, hogy évente 20-40 ezerrel lehet kevesebb munkavállaló Magyarországon, mint amennyire szükség lenne, ezért nem lenne túl szerencsés, ha "túlszigorítana" a kormányzat munkaerőbehozatalon, mert a drágább és lassabb ügyintézés nemcsak a magyarországi vállalatoknak okozhat gondot, hanem előbb-utóbb megunhatják a munkaerőt kibocsátó dél-kelet-ázsiai országok is. Úgy vélik, mivel a munkaerőhiány az egész Európai Unióban nagy gond, félő, hogy a jól képzett dolgozókra lecsapnak a holland, német vagy akár a lengyel cégek.

Szinte biztos, hogy a számos új kategória több igazolást, engedély-beszerzést jelent, ami sok plusz energiát igényel, ez pedig mindenképpen pótlólagos költségekkel is jár.

– mondta Nógrádi József. Nem mellesleg, már így is 1 millió forint körüli költség volt csak a behozott dolgozók repülőjegye. Vagyis, jobbára inkább a nagyobb cégek engedhetik meg maguknak a külföldi munkaerőt, semmiképpen sem a kis- és középvállalkozások - vélekedett.

A minősített kölcsönbeadók 2+1 évre hozhatnak be majd vendégmunkást, és ez nem hosszabbítható tovább, tehát a külföldi munkaerő magyarországi tartózkodása jóval behatároltabb lesz. Ennek lehet közvetett gazdasági hatása a szakértők szerint.

Eddig is a nagy cégek voltak azok, amelyek rendelkeztek a szükséges tőkével, tudással, jogi-, személyzeti-, adminisztratív apparátussal, és kormányzati illetve külkapcsolatokkal a munkaerőbehozatalt illetően.

A kisvállalkozások, de akár a közepesek is sok esetben az ehhez szükséges költségektől vagy eljárásrendtől már eddig is megriadtak, illetve elzárkóztak.

Közgazdászok is úgy vélik, hogy egyre több vendégmunkás érkezhet. A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) online kerekasztal-beszélgetésén a napokban arról volt szó, hogy a sorozatban induló új zöldmezős beruházások, illetve a feszes munkaerőpiac miatt a hazai gazdaságnak várhatóan hosszú távon lesz szüksége vendégmunkásokra, akik a korábbi évekkel ellentétben már nem Szerbiából vagy Ukrajnából, hanem főként ázsiai országokból érkeznek Magyarországra.

Számításaink szerint minden egyes EU-n kívüli harmadik országból érkező vendégmunkás három magyar munkahelyet ment meg azáltal, hogy a cégek továbbra is Magyarországon maradnak, és itt terveznek bővíteni

– mondta Kovács Endre, a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Prohumán 2004 Kft. EU-n kívüli munkavállalókért felelős igazgatója.

Az ázsiai vendégmunkásokkal kapcsolatos tévhitekről szólva Horváth Tamás, a Menton Jobs munkaerő-kölcsönző cég tulajdonosa megjegyezte: a gyakran hallott vélekedésekkel ellentétben az ázsiai munkaerő nem olcsóbb, mint a magyar, sőt drágább, ugyanis figyelembe kell venni a behozatalukhoz, a szállásoltatásukhoz kapcsolódó kiadásokat, illetve a munkaerőimport kapcsán felmerülő adminisztrációs költségeket is.

Valójában a magyar munkavállalókhoz képest 10-20 százalékkal drágább munkaerőről beszélünk az esetükben. Ezt a 10-20 százalékos többletköltséget viszont kompenzálja a cégek részére az, hogy a behozott ázsiai vendégmunkások termelékenysége 20-30 százalékkal haladja meg az addig ott dolgozó kollégáikét

– jegyezte meg Horváth Tamás. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ázsiai vendégmunkások megjelenése egyben magával húzza a többi munkavállaló termelékenységét is, miután érthető módon utóbbiak nem akarják elveszíteni a munkahelyüket. Kovács Endre hasonló jelenségről számolt be: a Prohumán 2004 Kft. számításai szerint a harmadik országból érkező munkavállalók majdnem 30%-kal emelik meg a termelést bizonyos szegmensekben, ami a többi munkavállaló termelékenységének növekedést is kiváltja.

