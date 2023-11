Letaglózó számok érkeztek Nagy-Britanniából

Tízezrek tüntettek vasárnap Londonban az antiszemitizmus ellen; a demonstráció főszervezője, a Campaign Against Antisemitism (CAA) nevű civil szervezet vasárnap este közölte, hogy becslése szerint 60 ezren vettek részt a megmozduláson. A szervezet szerint a brit zsidók csaknem kétharmada tapasztalt antiszemita incidenseket, vagy volt tanúja ilyen támadásoknak október 7. óta.

Több más közéleti személyiséggel együtt jelen volt Ephraim Mirvis, a 300 ezres lélekszámúra becsült brit zsidó közösség országos főrabbija, valamint Boris Johnson volt konzervatív párti brit miniszterelnök.

Johnson újságíróknak a tüntetés után úgy fogalmazott: rendkívül sajnálatos, hogy a demonstrációra egyáltalán szükség volt, de

az antiszemitizmus spórái jelenleg is tenyésznek korhadt padlódeszkák alatt, ahonnan időről időre előjönnek és fertőznek.

A CAA a tüntetéssel egy időben nyilvánosságra hozta legfrissebb, 3744 ember bevonásával készült felmérésének eredményét, amely szerint a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorcsoport Izrael ellen október 7-én elkövetett támadása óta

a brit zsidók csaknem kétharmada tapasztalt személyesen ellene irányuló antiszemita incidenseket, vagy tanúja volt ilyen indíttatású támadásoknak.

A Hamász fegyveresei az októberi terrortámadásban 1200 embert meggyilkoltak, háromezret megsebesítettek, 240 túszt a Gázai övezetbe hurcoltak.

Az antiszemitizmus ellen küzdő kampányszervezet vizsgálata szerint a brit zsidó lakosság 69 százaléka nevezte "a korábbinál kevésbé valószínűnek" olyan ruházat és ékszerek viselését, amelyek viselőjük zsidó mivoltára utalnak.

A válaszadók fele mondta azt, hogy fontolóra vette a kivándorlást Nagy-Britanniából az antiszemitizmus erősödése miatt.

A brit zsidó közösség védelmére alakult civil biztonsági szervezet, a Community Security Trust (CST) ugyancsak friss összesítésében közölte, hogy a Hamász október 7-i támadása és november 22. között 1563 antiszemita indíttatású incidensről szerzett tudomást.

A CST szerint ez 546 százalékos emelkedés a tavalyi azonos időszakhoz képest.

A szervezet hangsúlyozza: még nem volt példa másfél hónap leforgása alatt ilyen nagyszámú antiszemita támadásra Nagy-Britanniában azóta, hogy az erről szóló adatok rendszeres gyűjtése 1984-ben elkezdődött.

A Hamász támadása után Izrael által indított gázai hadművelet kezdete óta minden szombaton százezres tüntetéseket rendezett Londonban a palesztinok mellett a Palestine Solidarity Campaign nevű szolidaritási kampánycsoport és a Stop the War nevű háborúellenes civil mozgalom. A most szombati tüntetésen a Scotland Yard 18 embert őrizetbe vett.

A Hamász támadása óta a vasárnapi tüntetés volt ugyanakkor az első olyan megmozdulás, amelyet az antiszemitizmus elleni tiltakozásul tartottak Londonban.

