Enyhül a nyomás az olasz adósságon

Olaszország hitelfelvételi költségei négyhavi mélypontra csökkentek az EKB kamatcsökkentési várakozásai közepette – írja a Reuters.

A legutóbbi aukción Olaszország hitelfelvételi költségei jelentősen csökkentek, és négyhavi mélypontot értek el. Ez a fejlemény nagyrészt annak tulajdonítható, hogy a piac egyre inkább számít az Európai Központi Bank (EKB) jövőbeni kamatcsökkentésére.

Az olasz államkincstár sikeresen értékesítette a rendelkezésre álló maximális mennyiséget - 7,5 milliárd eurót - három kötvényen keresztül. Az összes beérkezett megbízás meghaladta a 11 milliárd eurót, ami erős befektetői érdeklődést jelez.

Az eladott kötvények között volt egy 10 éves kötvény, amelynek lejárata 2034. március 1-jén esedékes. Ezt a kötvényt Rómának 3,5 milliárd euróért sikerült eladni 4,17%-os hozam mellett, ami július óta a legalacsonyabb hozamot jelenti, és javulást mutat a múlt havi 4,76%-os hozamhoz képest.

Az utóbbi hetekben nemcsak Európában, de az Egyesült Államokban is estek a hozamok, ez utóbbi az egész világon enyhülést hozott a kötvénypiacokon. Az amerikai hozamok esése annak tudható be, hogy a befektetők szerint a Fed befejezte a kamatemelést, és az első várható kamatcsökkentést is időben korábbra teszik.

Olaszország az eurózóna egyik legsérülékenyebb tagállama, mivel a GDP-arányos államadóssága nagyjából 140%, emiatt a hozamfelára is magasabb, mint a legtöbb tagállamnak.

