A vártnál sokkal gyorsabban szakad az infláció Európában: jöhet a kamatcsökkentés?

Mind az inflációs főmutató, mind a magindex sokkal alacsonyabb volt a vártnál az eurózónában novemberben, az áremelkedés mértéke jelentősen csökkent. A friss adat felveti a lehetőségét, hogy az Európai Központi Bank a vártnál korábban kezdheti meg a kamatcsökkentést.

Sokkal jobban alakultak az inflációs folyamatok a vártnál az eurózónában. Az árak 2,4%-kal nőttek novemberben éves szinten, ami jelentős mérséklődést jelent az előző havi 2,9%-hoz képest. A friss adat még az elemzői várakozásoknál is kedvezőbb, a Reuters konszenzusa 2,7% volt novemberre.

Ilyen alacsony inflációt utoljára 2021 nyarán tapasztaltak az eurózóna fogyasztói.

Jelenesetben egyáltalán nem csak bázishatásról van szó, az alap inflációs nyomás is mérséklődött. Az élelmiszerek és energia figyelmen kívül hagyásával számolt maginfláció 3,6% volt novemberben, ez a mutató is jelentős esést mutat októberhez képest, amikor még 4,2% volt a magindex.

Az előző hónaphoz képest jelentősen estek az árak a valutaövezetben. A havi defláció 0,5% volt az előző havi 0,1%-hoz képest, míg a havi maginfláció -0,6% volt az előző havi 0,2% után. A havi mozgások jobban mutatják az inflációs nyomás aktuális alakulását, de jelentős szezonalitás szennyezi őket. Ekkora visszaesésre viszont nem számítottak az elemzők.

Legyőzte az EKB az inflációt?

A friss adatközlés azt mutatja, hogy az Európai Központi Bank monetáris szigorítása sikeres volt.

A jegybank 2022 nyara és 2023 ősze között 450 bázispontos szigorítást hajtott végre, a jegybank történetében még nem volt ennyire szigorú korábban. Az irányadó betéti ráta 4%-ra nőtt. Legutóbbi ülésén a jegybank már nem emelt tovább, azt feltételezte ugyanis, hogy az aktuális szint elegendő lehet az infláció leszorításához. A jegybank 2%-os éves inflációt tart kívánatosnak.

A jegybank szigorítása hatásosnak látszik. Az infláció tetőzéskor 10% felett volt, azóta meredeken esik. Az utóbbi időben a hitelkihelyezések jelentősen visszaestek, a gazdaság is látványosan belassult, most pedig már az infláción is egyértelműen látszik a jegybank kereslet-mérséklő törekvéseinek hatása.

A vártnál korábban jöhet a kamatcsökkentés

A jegybank eddig úgy kommunikált, hogy a szigorú monetáris politikát sokáig fenn kell tartania, mert az infláció beragadásának nagy az esélye. Előrejelzésük szerint csak 2025-ben sikerül elérni az inflációs célt, a friss adatok azonban alaposan átrajzolhatják a várakozásokat. Ez már látszik a piaci árazásokon is: nemrég a befektetők még azt várták, hogy 2024 júniusában kezdődhet meg a kamatcsökkenés, a ma reggeli francia és a tegnapi német inflációs adatra viszont jelentősen előrejött az időben az első kamatcsökkentésre vonatkozó várakozás. Emiatt az euró is gyengülni kezdett.

Az EKB december 14-én tart kamatdöntő ülést, amelyen minden bizonnyal változatlanul hagyják az irányadó kamatot. A legnagyobb kérdés most az, hogy milyen előrejelzést tesznek 2024-re, az infláció vártnál nagyobb csökkenésének ugyanis meg kell jelennie az EKB előrejelzéseiben is. Érdemes lesz majd figyelni a december 14-i eseményt.

Középtávon pedig már úgy tűnik, a lefelé mutató kockázatok meghaladják a felfelé mutatókat.

A jegybank példátlan szigorításával belassította a gazdaságot, amely akár recesszióba is eshet. A jegybankok kamatemeléseik során gyakran okoznak átmeneti recessziót, a kereslet mérséklése ugyanis kétélű fegyver: az infláció mellett a növekedést is elkaszálja. Ha a jegybank túlszigorít, a reálgazdaság akár eshet is. Egyelőre nehéz megmondani, hogy Európában is ez történik-e, de a friss fejlemények fényében a recesszió esélye nőtt, míg az infláció beragadásának veszélye csökkent.

