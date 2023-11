Már nem csak az IT-sok keresnek 1 millió forint felett Magyarországon

Portfolio 2023. november 30. 10:46

A pénzügyi-számviteli területen dolgozók aktuális helyzete hasonló, mint a mérnököké és az IT szakembereké volt pár évvel ezelőtt: kiugró kereslet mutatkozik e munkavállalók iránt, nagy a cégek emberierőforrás-igénye, az aktív munkavállalók ezzel egyidőben pedig széles kínálatból válogathatnak, és válogatnak is: gyakori, hogy egyszerre több helyre nyújtják be jelentkezésüket – mutat rá a Profession.hu friss bérelemzése. A kialakult helyzet pedig az érintett munkavállalók bérigényének folyamatos emelkedését vonja maga után.