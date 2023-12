Fed: nem biztos, hogy a piacoknak igaza lesz a kamatokkal kapcsolatban

Májusban, esetleg már márciusban kamatcsökkentésre számít a Wall Street, ez a várakozás azonban nincs összhangban a legtöbb jegybanki tisztviselő közelmúltbeli nyilvános nyilatkozataival – emlékeztet a lap. Sok tisztviselő egyre nyugodtabb azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi kamatlábak alkalmasak az infláció csökkentésére. Ugyanakkor nyitva tartják az újabb kamatemelés lehetőségét, és azt sugallják, hogy a kamatok még egy ideig magasak maradnak.

Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke pénteken megpróbálta tisztázni a helyzetet, kijelentve, hogy korai lenne magabiztosan kijelenteni, hogy a kellően korlátozó irányvonal megvalósult, vagy találgatni arról, hogy mikor enyhülhet a politika. Hozzátette, hogy szükség esetén készek a politika további szigorítására.

Más Fed-tisztviselők is csatlakoztak Powell véleményéhez a hét elején. John Williams, a New York-i Fed elnöke elutasította a lehetséges kamatcsökkentésekkel kapcsolatos kérdéseket, és hipotetikus aggodalmaknak nevezte őket, amelyek jóval a jövőbe nyúlnak. Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke kijelentette, hogy jelenleg egyáltalán nem gondolkodik kamatcsökkentésen, míg Patrick Harker, a Philadelphiai Fed elnöke szerint az irányadó kamatláb csökkentése rövid távon valószínűtlen.

A Fed tisztviselőinek a megemelkedett kamatlábakra vonatkozó figyelmeztetései ellenére a befektetők továbbra is a 2024 elején esedékes kamatcsökkentésre fogadnak. A milliárdos Bill Ackman azt jósolta, hogy ezek a csökkentések már az első negyedévben bekövetkezhetnek. Pénteken a márciusi kamatcsökkentés esélye 55%-ra emelkedett, még azután is, hogy Powell figyelmeztetett, túl korai lenne ilyen lépéseken gondolkodni.

A befektetőket az infláció lassulását mutató új adatok bátorították. A személyi fogyasztási kiadások magindexe - a Fed által preferált inflációs mutató - októberben 3,5%-on járt, ami a szeptemberi 3,7%-os és a júniusi 4,3%-os értékhez képest csökkenést jelent.

Nem minden Fed-jegybankár volt ennyire óvatos a kamatcsökkentésekkel kapcsolatban. Chris Waller, a Fed kormányzója szerint a csökkenő infláció végül kamatcsökkentést tehet szükségessé, még akkor is, ha a reálgazdaság továbbra is erős marad. Rámutatott, hogy ha nagy a bizalom abban, hogy az infláció valóban csökken, és ez így is marad, akkor indokolt lehet az irányadó kamatláb csökkentése.

A Fed legutóbbi kamatemelése júliusban volt, és az elmúlt két kamatdöntő ülésen a kamatlábak változatlanul a 22 éve legmagasabb, 5,25%-5,50%-os sávban maradtak. Az idei utolsó ülést december 12-13-án tartják, ahol a kamatok várhatóan a harmadik egymást követő ülésen is változatlanok maradnak.

A Fed tisztviselői között jelenleg nincs egyetértés azzal kapcsolatban, hogy a kamatlábaknak tovább kellene-e emelkedniük. Michelle Bowman, a Fed kormányzója, Neel Kashkari, a Minneapolis Fed elnöke és Susan Collins, a Boston Fed elnöke szerint további kamatemelésekre lehet szükség. Egy nagyobb csoport, köztük Powell, mindkét lehetőségre nyitott: a kamatok fenntartására vagy szükség esetén emelésére.

Egyes tisztviselők arra utaltak, hogy szerintük a Fed befejezte a kamatemelést. Ezek közé tartozik Waller, Patrick Harker, a Philadelphiai Szövetségi Tartalékbank elnöke és Raphael Bostic, az atlantai Fed elnöke, akik azt sugallják, hogy elégedettek a jelenlegi politikai irányvonallal, és azt javasolják, hogy a kamatokat egy ideig tartsák a jelenlegi szinten.

