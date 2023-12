20-30 centi hó Mikulás napján? Itt vannak a térképek, mutatjuk, hol fog havazni

A Télapó az ajándékok mellett havat is hozott, legalábbis az ország nyugati területén - írja időjárás-jelentésében az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely több megyére narancssárga riasztást adott ki Mutatjuk, hol havazott és hol fog havazni Magyarországon, mennyi hó várható.

Időjárás Mikulás napján - Hó Magyarországon

A Télapó az ajándékok mellett havat is hozott, legalábbis az ország nyugati területén. Ma is nagyrészt erősen felhős, vagy borult időre számíthatunk, északkeleten lehet kevés napsütés. Nyugat felől lassan halad a csapadékzóna kelet felé. A Dunántúlon további havazás, havas eső várható

- írta reggeli jelentésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az ország keleti felére csak délután érkezik a csapadékzóna. Arrafelé főként eső eshet, majd késő estére havas esőbe, hóba vált a csapadék. Az északkeleti harmad késő estig szárazon maradhat. Az északias szél mérsékelt marad. Általában -1, +4 fokot mérhetünk, a Tiszántúlon viszont pár fokkal enyhébb lehet az idő

- tették hozzá.

Mennyi hó várható Magyarországon?

Az Időkép hótérképe szerint csütörtök reggelig a Dunántúlon jelentős hómennyiség várható, több helyen akár 20-30 cm is.

Hó Magyarországon: kiadták a figyelmeztetést

Szerda reggel három megyében (Komárom-Esztergom, Veszprém, Somogy) másodfokú figyelmeztetés van érvényben havazás miatt, 9 megyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Időjárás csütörtökön: mikor fog havazni?

Az OMSZ előrejelzése szerint csütörtökön túlnyomóan borult idő várható, de a nyugati határszélen szakadozottabb lesz a felhőzet.

Kora délutánig többfelé várható havazás, havas eső,

főként a keleti tájakon eső is, majd délutántól fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül, a Dunántúl szélre érzékeny helyein erős széllökések is lesznek, így kiemelten a Bakonyban és a Gerecsében a szél hordhatja a havat. A minimum-hőmérséklet általában -3 és +2 fok között valószínű, de Szentgotthárd körül akár több fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 0 és +5 fok között alakul.

