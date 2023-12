Kemény figyelmeztetést kapott Magyarország: hamar megbüntethet a piac, ha a KSH trükközik az adatokkal

Egyre komolyabb kétségek merülnek fel a magyar statisztikai adatok megbízhatóságával kapcsolatban, ha pedig kiderül, hogy ennek felülről érkező nyomás az oka, akkor az már a piaci szereplőkre is hatással lehet – írja csütörtök reggeli kommentárjában a Commerzbank. A bank szakemberei szerint eddig jellemzően a hitelminősítők által befektetésre nem ajánlott országok esetében kerültek szóba hasonló kétségek - miközben Magyarország nem tartozik ezek közé -, ami már önmagában árulkodó.

Az elmúlt hónapokban több sajtóhír is megjelent azzal kapcsolatban, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai esetleg felsőbb sugalmazásra alakulnak kifejezetten jól. Elsősorban a második negyedéves GDP-adat revíziója és az októberben 10 százalék alá süllyedő infláció kapcsán voltak aggodalmak az elemzők egy részében. Ezzel kapcsolatban szerdán írt egy cikket a Népszava, melyben közgazdászokat, illetve a statisztikai hivatal volt vezetőit idézték. A szakértők szerint

a korábbi módszertannal az októberi infláció 11-12 százalék lett volna szemben a KSH által közölt 9,9 százalékkal.

Részben a kritikára reagálva jelentetett meg szakmai cikket szerdán a KSH, melyben leszögezik, hogy „az infláció számítása teljes mértékben az európai statisztikai irányelvekkel összhangban történik”. Szerintük a publikált inflációs adatok helytállóságát számos további tényező támasztja alá. Egyrészt az, hogy az infláció erősen csökkenő trendje nem egyedülálló, Európa-szerte általános jelenség. Az éves pénzromlás ütemét tekintve Magyarország továbbra is az utolsó helyen áll az EU tagállamai között, de a 2023 januárjában megfigyelt lemaradás folyamatosan csökken. Másrészt az infláció mérséklődése irányában erőteljesen hat a bázishatás, amely – figyelembe véve a 2022 második felében dinamikusan növekvő árakat – most az éves index esetében erőteljesen visszafogó hatású. Harmadrészt kiemelik, hogy a KSH által közzétett 2023. októberi, 9,9%-os adat csak minimálisan tér el a piaci elemzők által előzetesen várt 10,3%-tól, ami szintén a mutató hitelességét erősíti. Ugyanakkor emlékezetes, a kormányzat egy ideje hangsúlyozza, hogy az idei év végére 10% alá fog süllyedni az infláció, így a 9,9%-os adat éppen ezért okozott némi fejtörést az elemzőknek.

A statisztikai hivatal érvei ellenére az elemzők fejében máris megszólalt a „vészcsengő”, csütörtök reggeli kommentárjában külön kitér a magyar adatok körüli bizonytalanságra Tatha Ghose, a Commerzbank szakembere. Szerinte a legkomolyabb aggály, hogy a kormány felülről szól bele a KSH munkájába, vagyis politikai nyomásra jelentetnek meg kedvezőbb adatokat, ugyanakkor azt külső szemlélőnek nehéz eldöntenie, mennyi ebben az igazság.

Ghose szerint vannak olyan országok, ahol komolyan megkérdőjeleződik a GDP- és inflációs adatok megbízhatósága, ilyen például Törökország vagy Oroszország.

Ezek jellemzően a hitelminősítők által befektetésre nem ajánlott országok, ami már önmagában sokat mondó

- emelte ki az elemző.

Magyarország esetében ezek az aggodalmak egyelőre nem széles körűek, mivel a KSH-nak meg kell felelnie az európai sztenderdeknek, az Eurostat folyamatosan vizsgálja a magyar adatok megbízhatóságát. Amíg az egyes adatok definíciója világos és azokra van európai sztenderdeknek megfelelő adat, addig ez nem okoz komoly problémát a szakember szerint.

Ha azonban a befektetők elhiszik, hogy valóban felső nyomásra születnek a KSH adatai, akkor az komolyabb kétségeket vethet fel bennük. Ez pedig akár a piaci kockázati prémiumunk emelkedésében is megjelenhet, ráadásul a hitelminősítőknél éppen csak a befektetésre ajánlott kategóriában vagyunk, így őket is aggaszthatja az adatok megbízhatósága – véli Ghose. A következő bő egy hétben két hitelminősítői felülvizsgálat is lesz.

A Commerzbank elemzése új szintre emelheti a KSH adatközléseiről kibontakozó vitát. Ez az első eset, hogy nemcsak a hazai média foglalkozik behatóbban a statisztikai hivatal olyan ügyeivel, mint amilyenek a nemzeti számlák főosztályán látott vezetőcserék, illetve az infláció számításának változása. A következő időszakban az lesz a legnagyobb kérdés, hogy a nemzetközi elemzői közösség felkapja-e ezeket a híreket. Egy statisztikai hivatal számára nem lehet rosszabbat elképzelni, mint azt, ha széles körben megkérdőjeleződik az adatközléseinek a hitelessége. Fontos hangsúlyozni, hogy a magyarországi makrogazdasági adatokat összességében hitelesnek tartja a nemzetközi közösség, de jól látszik, hogy elkezdtek megjelenni a repedések a pajzson. Amennyiben a nemzetközi elemzői közösség elkezdene behatóan foglalkozni a kérdéssel, és a hazai adatok kapcsán bizonytalanságuknak adnának hangot, akkor annak pénz- és tőkepiaci hatásai is lehetnek. A befektetők számára alapvető fontosságú, hogy hitelesnek tartsák egy ország gazdasági adatait.

Címlapkép forrása: Getty Images