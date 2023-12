Berobbant a Covid-járvány, mégis nehéz oltáshoz jutni még

Miközben egyre több az influenza- és koronavírus-fertőzés Magyarországon, alig lehet információt találni arról az állami felületeken, hogy hol lehet oltásokat felvenni. A helyzetben annyi változás lehet, hogy az omikron új alvariánsaira frissített vakcinákat rendelt a kormány a járványszezonra készülve.

Mint arról korábban írtunk, egyre durvul a járványhelyzet Magyarországon: a szezonális influenzakitörés mellett a koronavírus is egyre jobban terjed, bár utóbbiról viszonylag kevés adat áll rendelkezésre. Az idei 40. és 48. hét között összesen 1 769 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 6 főnél influenza A (1 influenza A(H1pdm09), 4 influenza A(H3), 1 influenza A(NT)), egy főnél influenza B, egy főnél RSV, 476 főnél Covid-19 fertőzést igazoltak.

A 444 ennek kapcsán annak járt utána, hogy bár az adatok – és az anekdotikus – tapasztalatok is visszaigazolják, hogy terjed a koronavírus itthon, csak korlátozott információ érhető az oltási kampányokról, valamint kevés helyen is lehet felvenni az újabb vakcinákat. A lapnak sikerült kiderítenie, hogy az országban jelenleg elérhető vakcinák közé újabb Moderna adagok is érkezne, azonban ez az információ nem a hivatalos forrásokból, hanem egy konferencián elhangzott államtitkári nyilatkozatból derült ki (ahogy arról írtunk). Emellett a cikk rámutat, hogy az oltások típusával és a választási lehetőségekkel kapcsolatban sincs kellő tájékoztatás, és az NNGYK (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ) honlapján sem találni konkrét információkat.

Az emlékeztető oltások szükségességének és gyakoriságának kérdése is homályos marad a cikk szerint, és csak kutatások és virológusok bevonásával sikerült elérniük, hogy az NNK oldalán egy PDF-ben találjanak erre vonatkozó ajánlásokat. Kemenesi Gábor virológus szerint ezek az információk nem megfelelően vannak kommunikálva, és az emlékeztető oltásokra vonatkozóan az is kérdéses, ki számít rizikócsoportnak.

A háziorvosok is kritizálják a kommunikációt, kijelentve, hogy nincsenek tisztában a járvánnyal és az oltásokkal kapcsolatos aktuális információkkal, és szükség lenne egy újabb oltási kampányra. A lap szerint a kommunikáció hiányosságai miatt a lakosságban nincs kellő tudatosság a vírusról és az oltások fontosságáról, és egy esetleges újabb oltási kampány hiányában a fiatalabb korosztályok számára ismeretlen maradhat, hogy szükség lehet-e újabb oltásokra vagy sem.

Kemenesi egy korábbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy a járványhelyzet miatt, ha nagycsaládban élünk, gondolnunk kell az idősekre vagy a krónikus betegségben szenvedőkre. A közelmúltban robbant be a köztudatba a "fészekoltás" kifejezés, amelyet az angol szakirodalomban "bubble vaccination"-nek neveznek. Ennek lényege, hogy ha van olyan családtagunk, aki a rizikócsoportba sorolható, akkor őt is megvédhetjük azzal, hogy mi magunk is beoltatjuk magunkat. A virológus szerint az ilyen családoknak évente kell kérniük a szezonális influenza elleni védőoltást és a Covid elleni emlékeztető oltást.

