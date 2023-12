Másképp számolnák a magyar nyugdíjakat

Az Országos Nyugdíjas Parlament változtatásokat javasol a nyugdíjrendszerben, többek között a nyugdíjak számításának módját és az emelések alapját illetően, valamint azt, hogy a legalacsonyabb nyugdíj is elegendő legyen a megélhetéshez.

Az Országos Nyugdíjas Parlament (ONYP) éves javaslatcsomagjában számos változtatást javasol a nyugdíjrendszerben, erről közölt cikket a 24.hu. Az ONYP elnöke, Karácsony Mihály nyilatkozott is a portálnak, aki szerint ezek a változások szükségesek ahhoz, hogy a nyugdíjrendszer méltányos és fenntartható legyen. A javaslatok között szerepel az alapnyugdíj összegének növelése, de a nyugdíjemelés módjának megváltoztatása is.

Az ONYP VI. ülése során, amelyet az Országház épületében tartottak novemberben, a megyei nyugdíjas parlamentek és az ONYP által előterjesztett javaslatok alapján határozatot fogadtak el. Ebben részletezték, milyen változtatásokra lenne szükség a nyugdíjasok érdekében.

Az egyik ilyen javaslat szerint az állami nyugdíjkiadás minden évben elérje az adott év GDP-jének 12-13 százalékát. Ezt azzal indokolják, hogy az EU 27 tagállama átlagosan a GDP 13,6 százalékát fordítja nyugdíjkiadásra, míg Magyarországon ez az arány 2009-ben még 11,3 százalék volt, de 2022-re 8 százalékra csökkent.

A másik javaslat szerint a nyugdíjak összege minden évben érje el az adott év nettó átlagkeresetének 65-70 százalékát. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2008-ban még a nettó átlagkereset 69,1 százalékát fizették ki nyugdíjra és járandóságra, de ez az arány 2022-re már csak 54,5 százalék volt.

Az ONYP továbbá azt is javasolja, hogy a közfinanszírozott állami nyugdíjrendszerből csak az öregségi nyugdíjra és a hátramaradottaknak fizessenek. Emellett azt is szeretnék elérni, hogy a legalacsonyabb saját jogú öregségi teljes nyugdíj összege ne legyen kisebb, mint amennyi a tárgyévi öregségi nyugdíj átlagösszegének 60 százaléka.

Az ONYP javaslata szerint, ha a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 500 ezer forintnál több volt, akkor az e feletti rész 30 százalékát kellene csak figyelembe venni a nyugdíjszámításnál. Jelenleg is van nyugdíjplafon, de az ONYP szerint ennek összege túl alacsony, ezért javasolják a határ 500 ezer forintra emelését.

Végül az ONYP azt javasolja, hogy

a nyugdíjemelés mindig a tárgyév március 1-jétől legyen érvényes, és ne az infláció mértékét kövesse, hanem a KSH által közzétett nemzetgazdasági átlagos bruttó keresetnövekedést.

Ezt a változtatást azért javasolják, mert szerintük így a nyugdíjak megőrizhetnék reálértéküket.

A fenti javaslatok egyértelműen kedvezőek lennének a nyugdíjas társadalom számára és nyilvánvalóan vigaszt jelentenének az elmúlt 2 év után, mely a magas infláció miatt rendkívül megtépázta az időskorúak jövedelmi helyzetét. Ha viszont abból indulunk ki, hogy a GDP 4-5 százalékának megfelelő plusz összeget kellene ehhez az állami nyugdíjrendszerbe betenni, az jelen állás szerint teljesen irreális. Ez ugyanis 3000-3800 milliárd forintnyi plusz állami kiadás, arról viszont a javaslatok nem szólnak, hogy erre a hatalmas összegre honnan lenne a költségvetésben fedezet, amely egyébként is nagy bajban van rövidtávon.

Farkas András nyugdíjszakértő, a NugdíjGuru News alapítója, a Portfolio On The Other Hand rovatának rendszeres külsős szerzője cikksorozatban írt a magyar nyugdíjreform lehetséges irányairól.

