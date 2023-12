Szót váltott Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel

Mindez azért kifejezetten érdekes, mivel az Ukrajna uniós tagságát övező viták rendkívül kiélezetté váltak az elmúlt hetekben - emlékeztet a Reuters hírügynökség.

Javier Milei argentin elnök beiktatása során rövid interakcióra került sor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök között - számolt be a hírügynökség. A találkozást az argentin szenátus YouTube-csatornája rögzítette. A beszélgetésük részleteit nem hozták azonnal nyilvánosságra. Az MTI által közölt fényképen az is látható, hogy a beiktatási ünnepségen is egymás mellett állt Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij a fényképezés idejére.

Az alábbi videóban 1:22:30-nál látható az a részlet, amikor Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij beszélgetnek, elég intenzíven.

Részlet a fenti videóból, épp a két vezető összetalálkozásáról:

A videórészlet külön is megjelent az X (korábban Twitter) több csatornáján.

