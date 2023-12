Álmos Péter: Magyarország csupán a felét költi állampolgárai egészségére, mint az uniós átlag

„Magyarországon az az újdonság, hogy most kezdjük el megismerni a számokat. Még ezek sem biztos, hogy a realitást tükrözik, a valós képnél kedvezőbb adatokat mutathatnak. De ez végre egy jó irány, csak ehhez is az kellett, hogy civil szervezetek kipereljék, és aztán saját munkában feldolgozzák ezeket az adatokat” – jelentette ki a MOK új elnöke. Szerinte Semmelweis Ignác legfontosabb üzenete is az volt, hogy „fel kell tárni a bajt, nem letagadni”. Álmos Péter szerint a kórházi fertőzések problémája világszintű, és Magyarországon is egyre égetőbbé válik.

Úgy látja, már „egy látogatási protokoll bevezetése önmagában is segítené elkerülni a fertőzések egy részét. Elkeserítő, amikor egy beteg infarktussal kerül kórházba, kap egy sztenderd katéterezést, megmenekül a szíve, de a rehabilitációs osztályon elkap egy Clostridium difficile-fertőzést, és belehal”.

Emellett beszélt az eutanázia kérdéséről is, hangsúlyozva, hogy ez egy komplex morális dilemma, ahol nincs teljes konszenzus az orvostársadalmon belül. Álmos Péter véleménye szerint a halál nem lehet tabutéma, és szükség van a társadalmi párbeszédre és szabályozásra az élet végi döntésekről.

Az interjú alapján kiderül, hogy Álmos Péter szemléletében változások várhatók a Magyar Orvosi Kamara vezetésével, ahol az egyenrangú, szigorúbban szakmai és érdekképviseleti szempontokra fókuszáló munkát tervezi elindítani. A digitális fejlesztéseket is kiemelte, beleértve egy applikáció tervezését, amely döntéstámogatást és szakmai előnyöket nyújtana a kamara tagjainak.

A béremelések kapcsán kifejtette, hogy a magánegészségügy is elszívja már a dolgozókat. „Valóban, a nemzetközi elvándorlás konkurenciája lett az elmúlt pár évben a magánszektor. Sok esetben az orvosok a kórházi főállásuk mellett másodállásként már nem egy másik kórházat választanak, hanem inkább egy magánklinikát” – tette hozzá.

Ha az egy főre jutó egészségügyi kiadást nézzük, Magyarország csupán a felét költi állampolgárai egészségére, mint az uniós átlag. Ebből nem lehet jó egészségügyet építeni, sőt, a rekord kórházi adósságokból is látszik, hogy még a szinten tartáshoz sem elegendő

– jelentette ki a MOK új elnöke. Szerinte ezzel együtt is emelni kell a béreket, mert „az osztrák bérek értékét emeléssel megőrizték, nálunk az infláció miatt a három éve rögzített bérek vásárlóereje csökkent, ezért ezt korrigálni kell.”

Az interjúban Álmos Péter kifejezte aggodalmát az egészségügyi reformokkal kapcsolatos tervek titkolózása miatt, és hangsúlyozta az egészségügyi ellátás irányába szükséges átláthatóságot és konkrét terveket a kormány részéről.

„Az előző ciklushoz hasonlóan háziorvosi munkacsoportunkkal próbálunk megoldást találni arra, hogy a közel 700 üres háziorvosi praxis miatt ne legyenek ellátatlan vagy nehezen ellátható területek az országban. A minőségellenőrzési és a teljesítményértékeléssel foglalkozó államtitkári munkacsoportokban is részt veszünk” – jelentette ki egy a kormánnyal közös, lehetséges együttműködési területről.

Címlapkép: Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) új elnöke sajtótájékoztatót tart megválasztása után Budapesten 2023. november 25-én. A köztestület korábbi alelnöke 192 érvényes szavazatból 109-et kapott, míg a másik aspiráns, Kozma Gábor 83-at. A fotó forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán