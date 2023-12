3+1 ábra arról, miért nem felelősek a vállalati profitok az inflációért Magyarországon

A profitinfláció, azaz az infláció mögött a vállalatok agresszív árazási gyakorlatát azonosító magyarázat gyorsan beépült a szakmai kánonba szerte a világon. Ebben az írásban amellett érvelek, hogy ez a megfigyelés árnyalásra szorul. Ennek az az oka, hogy egy, a feladatra alkalmatlan mutató alapján születik ezen következtetések nagy része. Valójában itthon a vállalati bevételek a költségek emelkedésével megfelelő mértékben emelkedtek, így nem beszélhetünk profitinflációról. Az infláció okait máshol kell keresni.

Számos hazai és nemzetközi elemzőintézet azonosította az infláció egyik legfőbb okozójaként azt, hogy a vállalatok költségszintjeik felett emelték áraikat, vagyis, hogy kihasználták az energiasokk adta helyzetet, annak érdekében, hogy megemelt profitokkal jöjjenek ki a bizonytalan környezetből. A szakmai körökben még külön jelzőt is kapott a jelenség, „greedflation” lett a neve, nagyjából azt állítva, hogy a vállalati kapzsiságnak köszönhető az infláció egy jelentős része. A témával foglalkozó elemzőházak szinte kivétel nélkül a GDP számításához is használt nemzeti számlák adataira támaszkodtak, abból is egy mutatót használva, a bruttó működési eredményt (BME). A BME ugyan valóban valóban jelentős növekedést mutatott tavaly, minden korábbit meghaladóan, itthon pedig különösen. A probléma ezzel a mutatóval viszont az, hogy alkalmatlan arra, hogy profitot megbecsülje. Erre ugyanis csak a vállalati éves eredménykimutatások alkalmasak. Ennek megfelelően a NAV friss adatai alapján bemutatom, hogy mi történt valójában a vállalatok profitjával a tavalyi évben. Azok számára, akiket az üzleti beszámolók, illetve a nemzeti számlarendszer közötti módszertani különbségek is érdekelnek, írásom végén tisztázom a részleteket. Előbb koncentráljunk azonban a lényegre, azaz, hogy az eredménykimutatások alapján tényleg kapzsin viselkedtek-e a vállalatok ezáltal nem kívánt inflációt okozva.

Költségeket lekövető bevételek, megugró veszteségek

Mikor beszélhetünk túlzott árazásról? Véleményem szerint csak akkor, ha a vállalati bevételek gyorsabban emelkednek, mint a ráfordítások, azaz növekszik az árrés (most az egyszerűség kedvéért tekintsünk el attól, hogy hatékonysági kérdéseket is idehozzunk). Az alábbi táblában látható a lényeg: a gazdaság egészét nézve, százalékosan, a bevételek lassabban emelkedtek, mint a ráfordítások, tehát nem volt profitinfláció 2022-ben. Ezzel ellentétben, a nem éppen magas inflációval jellemezhető 2021-ben még gyorsabban emelkedtek a bevételek, mint a ráfordítások, profit inflációról mégsem beszéltek az elemzések. Viszont egy évvel később 2022-ben, amikor profitinflációról szóltak a nemzetközi elemzések, meg már egyenesen meg is fordult a bevétel-költség arány. Az adózott eredmény (profit, és ez már tényleg az) 14,8 százalékkal növekedett, ami szinte hajszálra megegyezik az éves átlagos inflációval (14,5%), tehát árhatásoktól megtisztítva alig volt profitnövekedése a vállalkozásoknak.

Megjegyzés: fogyasztáshoz közeli ágazatok mezőgazdaság, élelmiszeripar, kereskedelem, szállítás, raktározás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, információ-kommunikáció, pénzügyi, biztosítási tevékenység, művészet, szórakozás, szabadidő, egyéb szolgáltatások (pl. személyi szolgáltatások). Érdemes emellett megnézni a beruházási számokat is, amelyek 44 százalékkal voltak magasabbak, mint 2021-ben. A vállalatoknak főleg energiamegtakarító beruházásokra kellett költeniük, ami a megemelt bevételeik egy részét pont annak érdekében vitte el, hogy csökkenteni tudják ráfordításaikat. A beruházások költségét azonban nem vonja le a nemzeti számlánál profitra használt BME-mutató. Ne felejtsük: ez az a mutató, ami alapján az elemzők többsége profitinflációt állapított meg (a módszertani részletek írásom végén az efféle ínyencségeket is kedvelők számára). Az 1. táblázat felhívja még egy fontos tényezőre a figyelmet: tavaly 23 százalékkal nőtt a negatív adóalapok összege, ami azt jelenti, hogy ennyivel több veszteség keletkezett a gazdaságban egy év alatt. És ami igazán fontos: a fogyasztáshoz (tehát az inflációhoz) közeli ágazatokban ez a veszteségtömeg több mint duplája volt a 2021-es értéknek. Ebben a mutatóban láthatjuk a tönkrement kisboltok és szállítmányozók, a leálló vegyi üzemek veszteségeit.

A teljesség kedvéért nézzük meg azt is, hogy miből tevődött össze a tavalyi költségnövekmény. Nem meglepő, de mégis fontos a számok szintjén is látni, hogy a tavalyi teljes költségnövekmény 85 százalékáért a beszerzési költségek (ideértve a rezsit is) növekedése volt felelős. Ezen felül még a kamatterhek emelkedtek meg jelentősen, párhuzamosan az emelkedő jegybanki irányadó kamattal, azonban a kamatköltségek drasztikus növekménye is eltörpült a beszerzési költségek megugrása mellett. A bérek emelkedése is csak sokadrangú probléma volt a vállalatoknak, az anyagjellegű ráfordítások tényleg mindent vittek.

Ha ágazati szinten nézzük a számokat, láthatjuk, hogy csak egy ágazatban ugrottak meg a bevételek, méghozzá a bányászatban, azonban ezt különadók formájában gyorsan el is vonta az állam. Számos ágazatnál kisebb volt a bevételek növekménye, mint a költségeké. A magyar ágazatok többsége egyensúlyban tartotta bevétel és kiadás növekményeit, kivételt jelent néhány szolgáltatás ágazat (infokommunikcáió, ingatlanügyletek), illetve a visszaeső lakáskereslethez köthető ágazatok; mindkét csoportnál a költségek növekménye meghaladta a bevételekét. Nem lenne meglepő ezek ismeretében, ha amint visszatérne a kereslet a gazdaságba, elkezdene vastagon fogni ezekben az ágazatokban a ceruza. A telekommunikációs szolgáltatók már be is jelentették áremelési szándékaikat automatikus, inflációhoz kötött emelésekkel. Az érem másik oldalán akár megnyugvó állapotba is kerülhetnek a cégek, amint az előnytelen energiaszerződések fokozatosan kiárazódnak a költségekből. Ebben az esetben az lesz a kérdés, hogy az így megtakarított összegeket érvényesítik-e a vállalatok az árakban (akár csak azzal, hogy nem emelnek) vagy esetleges bizonytalanságtól tartva mégis az áremelés mellett döntenek? A jelenleg ismert árdinamikák alapján inkább az első verzió tűnik valószínűbbnek, de hosszú még az út az inflációs várakozások horgonyzottságát tekintve, arról nem is beszélve, hogy mi történik, ha újabb kínálati sokk éri a gazdaságot.

Összességében a fenti adatok alapján véleményem szerint nem a vállalatok profitéhsége magyarázza a magas árakat, annak okait máshol kell keresni. A jó hír az, hogy bármi is okozta a kirívó magyar inflációt, a monetáris politikának egy útja maradt: következetes, szigorú és a piaci jelzéseket aktívan követő politikával küzdeni az infláció ellen. Az idén megkezdett normalizációs ciklussal ezt látjuk az MNB-nél. Az izgalmas időszak azonban még hátra van. Ne felejtsük: a jegybank középtávú inflációs célja nem a köztudatban gyakran megforduló egy számjegyű infláció, hanem a 3 százalék elérése. Hosszú és göröngyös még az út a célig.

A maradékelven számított, csonka mutató

És akkor a beígért módszertani részletek. A bruttó működési eredményt a GDP termelési oldalán számítja ki a KSH. A mutató a bruttó hozzáadott érték egyik legfontosabb komponense (a másik nagy tétel a munkaerőköltség). A mutatóra szoktak egységesen profitként hivatkozni makroközgazdász körökben, ami viszont nem állja meg sajnos a helyét. Ugyanis a BME-mutató nem a profitot (adózás utáni eredményt) mutatja meg: az üzleti mutatók közül a legközelebb a BME-mutatóhoz az EBITDA áll, azaz a bruttó profit. Az EBITDA megmutatja a vállalat nyereségét költségek, adók, értékcsökkenés és amortizáció kifizetése előtt. Hasonlóan, a BME nem vonja le a bevételekből a termelésre rakódó adókat (például társasági adó), és a különadókat sem, továbbá nem tartalmazza a beruházásra fordított kiadásokat és a pénzügyi eredményt sem. Ezeket a tételeket le kellene vonni az eredményből, hogy a profithoz közelebbi számot kaphassunk, hiszen a profit már egy adózás utáni eredmény. Ezen felül fontos azt is megemlíteni, hogy csak a termelésből származó jövedelmek szerepelnek a BME-mutatóban, így a tulajdonosi jövedelmek (osztalék, kamat) nem. A lenti 1. sz. táblában a statisztikai működési eredményt, illetve az üzleti értelemben vett profit közötti tételeket is láthatjuk egy fiktív példa alapján. Mivel több adókulcs megnövekedett 2021-ről 2022-re, illetve tavaly nyáron megjelent az extraprofitadó, ezért a BME-mutatóban le nem vont adóösszegek jelentősen torzítják a profithelyzetről alkotott képet.

Van még egy fontos tudnivaló a BME-mutatóval kapcsolatban: a KSH maradékelven számítja ki, ami tény már önmagában nem teszi alkalmassá profitmutatónak. A statisztikai hivatalok ugyanis BME-t a bruttó kibocsátás és a közbenső termékek és szolgáltatások költségének (köztes felhasználás), valamint az alkalmazottak javadalmazása, a termelési és behozatali adók és támogatások különbségeként származtatja. Tehát a statisztikai hivataloknak nincsen közvetlen megfigyelése a profitra. Nem is lehetne, hiszen a legtöbb vállalat éves szinten jelent. Egy maradékelven számított mutatónál önmagában is élhetünk a pontatlanság gyanújával, legalábbis akkor, ha azt egy ennyire sok tétel eredményeként összeálló mutatóra akarjuk vonatkoztatni, mint a profit.

Végső soron elég tehát annyit megjegyeznünk a BME-mutatóról, hogy a költségek csak egy részét veszi figyelembe, így alapvetően nem alkalmas arra, hogy profitmutatóként hivatkozzunk rá.

