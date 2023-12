Megengedi a kormány a kiemelt beruházások környezetvédelmi engedélyének fellebbezését, de rögtön leszúr két cölöpöt

Egy új törvénymódosítással megteremti jövő nyártól a kormány akár a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásoknál is azt, hogy a környezetvédelmi hatósági ügyekben fellebbezést lehessen benyújtani. A másodfokú eljárást lehetővé tevő módosításban azonban rögtön kiköti, hogy majd egy külön kormányrendeletben rögzíti, hogy egyáltalán milyen ügyekben lesz ez lehetséges. Emellett azt is kiköti, hogy közigazgatási perben nem lehet megváltoztatni a környezetvédelmi hatóság döntését. A javaslat összefügghet a jelentős környezeti kockázatokkal járó nagy ipari beruházások nemrég lezajlott hatósági engedélyezési folyamatainak tapasztalataiva l.

Benyújtott hétfőn a parlamentnek Lantos Csaba energiaügyi miniszter egy olyan törvénymódosító csomagot, amely egyes hatósági ügyekbeli eljárások szabályait módosítaná.

A javaslat egyik eleme belenyúlna a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénybe, mégpedig a Határozatokról szóló részbe, és azt rögzíti, hogy

(1) „A környezetvédelmi hatóság – kormányrendeletben megjelölt ügyekben – meghozott határozatával szemben fellebbezésnek van helye.”

(2) „A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.”

(3) „A közigazgatási perben nincs helye megváltoztatásnak.”

Amint a törvényjavaslat általános és részletes indoklásából kiderül: ezzel a megoldással a kormány a másodfokú eljárás lehetőségét nyitja ki, igaz egy későbbi kormányrendeletben szabályozza majd, hogy pontosan mely ügytípusokban lesz erre lehetőség; és egyúttal megszabja, hogy a másodfokú eljárásnak ugyanannyi a határideje, mint az elsőfokúnak. Emellett rögtön leszúrja azt a cölöpöt is a kormány, hogy „a közigazgatási perben nincs helye megváltoztatásnak”.

A hatályba léptető rendelkezésből kiderül, hogy a másodfokú eljárás lehetősége majd csak 2024. július elsejétől nyílik meg.

Az Energiaügyi Minisztérium a jogszabálymódosítás kapcsán a kiadott közleményben rámutat: „A fellebbezés lehetőségének megteremtésével tovább erősödik a jogbiztonság a fellebbviteli eljárások területén is.” Emellett arra is utal, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben is megnyílik ez a lehetőség.

Ez onnan adódik, hogy a törvényjavaslat másik pontja módosítja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, mégpedig úgy, hogy a fellebbezést blokkoló passzust átírja az alábbi módon: nincs helye fellebbezésnek „e) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben, kivéve, ha kormányrendelet a fellebbezést nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben is lehetővé teszi”. Magyarul: itt is lesz majd egy kormányrendelet, amely lehetővé teszi a másodfokú eljárást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben is.

A tárca a közleményben azt is rögzítette:

felülvizsgálta az ipari létesítmények levegőbe történő kibocsátására vonatkozó határértéket.

A módosítási javaslatokkal a magyar szabályozás – a németországihoz hasonlóan – az Európai Unióban a legszigorúbb határértékeket állapítja meg az ipari létesítmények általános kibocsátási határértékeire vonatkozóan.

„A módosítások egyaránt szolgálják a magyar emberek egészségének védelmét és környezetvédelmi célkitűzéseink további erősítését, a magyar emberek százezreinek munkát adó ipari létesítmények működése során” – zárul a közlemény.

Címlapkép forrása: Getty Images