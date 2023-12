Megint bezsákolt a magyar állam, egyre kisebb kamatok mellett adósodunk el

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. A kamatok a korábbiakhoz képest kedvezőbben alakultak, ami a Fed tegnapi üzeneteinek és az EU-pénzes hírnek is köszönhető. Az ÁKK ezért nagyobb mennyiségben fogadott be ajánlatokat a meghirdetettnél.

Az 5 éves lejáratú, 2028/A sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 52,64 milliárd forint volt, így a lefedettség 526% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 21 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,95% és 6% között szórt, az átlaghozam 5,98% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 72 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 37 ponttal volt kisebb.

A 10 éves lejáratú, 2032/A sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel, a kereslet 44,34 milliárd forint volt, így a lefedettség 443% lett. Az ÁKK ennél a papírnál is nagyobb mennyiséget fogadott be a meghirdetettnél: 15 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6% és 6,08% között szórt, az átlaghozam 6,07% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 66 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 37 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú, 2026/H sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 68,99 milliárd forint volt, így a lefedettség 690% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 21,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be, tehát több mint kétszer annyit, amennyit meghirdetett. Az értékesített papírok átlaghozama 6,52% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 85 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 32 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2023-12-14 5Y 2028/A 10 000 52 635 21 000 6,00 5,98 5,95 2023-12-14 10Y 2032/A 10 000 44 340 15 000 6,08 6,07 6,00 2023-12-14 3Y 2026/H 10 000 68 990 21 500 6,52 6,52 6,50 2023-12-12 3M D240320 20 000 38 650 20 000 7,23 7,14 6,96 2023-12-07 12M D241030 25 000 59 280 28 000 7,95 7,92 7,70 2023-12-06 6M D240626 20 000 37 121 20 000 8,05 7,97 7,00 2023-10-26 15Y 2038/A 10 000 30 900 17 500 7,67 7,65 7,63 2023-10-26 30Y 2051/G 8 000 14 450 11 000 7,70 7,67 7,65 2023-09-28 20Y 2041/A 10 000 16 638 10 000 7,36 7,34 7,28 Adatok forrása: ÁKK.

