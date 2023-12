Szomorú térkép: kezd teljesen lenullázódni Magyarország

Nem lesz fehér karácsony 2023-ban

Az előrejelzések alapján eddig sem voltak túl jók a fehér karácsony esélyei, mostanra pedig már egyre biztosabban kijelenthető, hogy a - sokak számára szomorú - trend ezúttal sem törik meg, vagyis

az ország nagy részén idén sem lesz fehér a karácsony - írja az Időkép.

Miért marad el a fehér karácsony 2023-ban?

Az Atlanti-óceán felől a hét második felében egymást érik majd a nyugatról kelet felé vonuló ciklonok, megerősödő nyugatias áramlással az évszakhoz képest jóval enyhébb, időnként nedves légtömegek érkeznek. Szenteste napján délnyugaton 15 fok sem kizárt.

Időjárás-előrejelzésük szerint pénteken, szombaton és vasárnap így gyakran lesz majd erős, viharos a nyugatias szél, és időszakos esőre, záporokra is számíthatunk, a télies hőmérsékleteknek pedig nyoma sem lesz. Éjjelente is csak kevés helyen fordulhat elő gyenge fagy, napközben pedig többfelél elérjük, meghaladjuk majd a 10 fokot, sőt délnyugaton vasárnap a 15 fokot is megközelíthetjük.

A hegyekben még meglévő hótakaró is várhatóan elolvad az ünnepekre, így az ország nagy részén egyre inkább a nullához közelít a fehér karácsony esélye - tették hozzá.

