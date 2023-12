Lélegzetelállító felvételek érkeztek az izlandi vulkánkitörésről

Az izlandi Meteorológiai Hivatal közlése szerint a kitörés a kiürített Grindavík halászfalutól északra kezdődött. Az X közösségi médiaplatformon közzétett felvételeken jól látható a éjszakai égbe szökő izzó láva. A helyi hatóságok figyelmeztetést adtak ki, hogy senki ne közelítse meg a vulkánt.

Just wow! Aerial footage of the Iceland Volcano pic.twitter.com/rAwiiVPeWy

Vulkánkitörés kezdődött Grindavík mellett. Nem tudjuk, mekkora károkat okozhat

- írta a Facebookon Gudni Jóhannesson izlandi elnök, hangsúlyozottan arra kérve a lakosságot, hogy kövesse a polgári védelem utasításait.

Iceland volcano erupts weeks after thousands evacuated from Reykjanes PeninsulaA volcanic eruption started Monday night on Iceland's Reykjanes Peninsula, turning the sky orange and prompting the civil defense to be put on high alert. pic.twitter.com/3CuSeky7XS