Portfolio 2023. december 20. 11:21

December 24-én reggel 6 órától zárva tartanak a hazai McDonald's éttermek - jelentette be a Progress Étteremhálózat Kft., amely hozzátette, hogy a kezdeményezés nem új hiszen az általa üzemeltetett egységek többsége az elmúlt években is zárva tartott ezen a napon, illetve jellemzően december 25-én is.