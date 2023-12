Magyarország megint szembe ment mind a 26 tagállammal, kínai érdeket sejtenek a háttérben

Annak érdekében, hogy megvédjék az európai szélenergia-ipart a kínai gyártók általuk „tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival” szemben, Magyarország kivételével valamennyi uniós tagállam közös nyilatkozatot írt alá. A WindEurope lobbicsoport által kezdeményezett charta célja a pénzügyi kihívásokkal küzdő európai szélturbinagyártók védelme a kínai dömpingárukkal szemben, mivel a Siemens Energy az év elején majdnem összeomlott. A magyar kormány eleve kevéssé támogatja a szélenergia-terjedését, de a kínai gazdasági kapcsolatokat is egyedüliként védi már az EU-ban.

Miközben a kínai turbinagyártók egyre erősebbek és globális dominanciára törekszenek, az európai piacra való esetleges belépésüktől való félelem protekcionista ösztönöket hozott ki az EU-tagországokból. Maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig már szeptemberi State of the EU beszédében is belengette, hogy egy az európai gyártókat megvédő szabályozást hozhat létre az unió, amelynek a pénzügyi támogatások épp úgy részei, mint a kínai szereplőkre kivetett szigorúbb importszabályok.

Most az Európai Unió 26 tagállama alá is írt egy chartát az uniós szélerőműgyártók támogatása mellett. Ez az EU októberben javasolt szélenergia-csomagjához kapcsolódik, amelyben az országok vállalják, hogy 2024 és 2026 között biztosítsák a szélenergia telepítésének minden szükséges feltételét.

Az egyetlen ország, amely nem támogatja a javaslatot Magyarország – mint azt a 24.hu kiszúrta.

Az aláírók konkrétan vállalják, hogy a környezetvédelmi, innovációs, kiberbiztonsági és munkaügyi normákat betartó, kiváló minőségű szélturbinákat támogatnak. A dokumentum foglalkozik azokkal az aggodalmakkal, amelyek szerint az árverések az olcsóbb kínai gyártmányú turbinákat használó fejlesztőknek kedveznek, ami hatással van az európai versenyképességre.

Ennek a tendenciának az ellensúlyozására a charta olyan, nem árjellegű kritériumokat vezet be, mint a fenntartható gyártási követelmények, a rugalmas termelési képességek, a kiberbiztonsági előírások teljesítése, vagy a gyors szállítási képesség, amelyek az európai pályázóknak kedveznek. A távközlési ágazatban alkalmazott követelményekhez hasonló kiberbiztonsági követelmények akadályozhatják a kínai gyártókat abban, hogy ajánlatokat nyerjenek, tekintettel a szélturbinák összekapcsolhatóságára és érzékelőkkel való ellátottságára.

A portál szerint Magyarország a kínai érdekek miatt nem támogatja a charta aláírását.

Azonban közrejátszhat az is, hogy a magyar kormány eleve csak a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz elvárásai miatt lazít a szélenergiára vonatkozó építési szabályokon. A kabinet tervei szerint az ún. védőtávolság 12 kilométerről 700 méterre szűkül a települések határától és így háromszorosára nőhetnek majd a szélerőművi kapacitások az országban. Azonban ennél jóval nagyobb szélerőműfejlesztési lehetőségek lennének Magyarországon, de így is sok megkötés van: például a nemzeti parkok közelében nem lehet turbinát építeni.

A charta olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek aktívan nyomon követik és kezelik a szélerőművekkel kapcsolatos termékek globális piacán a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Az Európai Bizottság kereskedelmi tisztviselői már most is vizsgálják a külföldi országok támogatási gyakorlatát. Az aláírók emellett elkötelezettségüket fejezik ki a hazai gyártókapacitás növelése mellett, hogy kielégítsék a szélerőművek iránti növekvő keresletet.

A charta az EU szélenergia cselekvési tervére épül, amelynek célja a Bizottság, a tagállamok és a szélenergia-ágazat erőfeszítéseinek összehangolása. Hangsúlyozza, hogy az EU 2030-ra kitűzött megújulóenergia-céljainak elérése érdekében rugalmas, fenntartható és versenyképes uniós szélenergia-ellátási láncra van szükség. A cselekvési terv azonnali végrehajtási lépéseket vázol fel, a charta pedig megerősíti ezt az elkötelezettséget az aláírók között.

