Újabb pedagógus-sztrájk jöhet januárban, a napokban dől el a dolog

Egy belső felmérés szerint a tanárok egy jelentős része vállalná a január 31-re belengetett munkabeszüntetést – mondta Nagy Erzsébet, az érdekvédelmi képviselet országos választmányi tagja az Indexnek.

Hangsúlyozta, hogy a polgári engedetlenségnek nagyon alacsony támogatottsága, hiszen sokakat elrettentett mindaz, ami tavaly ősszel történt az iskolákban, amikor is több pedagógust kirúgtak. A PDSZ ezután sem javasolják a tanároknak, hogy ezt az utat válasszák, utólag ugyanis nagyon nehéz megvédeni a kollégákat.

A a PDSZ és a Pedagógusok Szakszervezete által közösen alkotott sztrájkbizottság 2021 októberében fogalmazta meg a követeléseit, melyeket a közelmúltban meg is újítottak. A frissített lista így néz ki:

A pedagógusok új életpályájáról szóló törvényt vonják vissza;

Azonnali 50 százalékos béremelést minden, köznevelésben dolgozó számára;

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő 22 óra legyen;

5 elemű bérrendszert vezessenek be;

Töröljék el a teljesítményértékelési rendszert,

Minden gyermekekkel töltött munkaidőt ismerjenek el tanítással lekötött munkaidőnek;

Töröljék el az oktatásban dolgozók sztrájkjogát korlátozó rendelkezéseket;

A kormány hozzon létre európai normáknak megfelelő érdekegyeztető tanácsot,

Töröljék el a szakszervezetek működését és jogait korlátozó rendelkezéseket, így a reprezentativitásra vonatkozó szabályokat, és vonják vissza a szakszervezeti tagdíjak munkáltató által történő átutalását tiltó rendelkezéseket is.

Legyen egységes Oktatási Minisztérium;

A következő sztrájkbizottsági ülés december 21-én 10 órakor lesz a Belügyminisztérium Szalay utcai épületében. Nagy Erzsébet kijelentette: a január 31-ei sztrájk nagyban függ attól is, hogy milyen ajánlatot kapnak. A megújított követelések ellenére az egyik fő kérdés továbbra is a bér, a Belügyminisztérium továbbra is 10 százalékos emelésről beszél, holott az eddig visszatartott EU-s alap egy része felszabadult, a kormány pedig korábban ehhez kötötte a pedagógusok nagyobb béremelését.

