Eljárás indul nyáron Magyarország ellen a nagy brüsszeli alku után

Megszületett csütörtökön a tagállamok között a megállapodás a Stabilitási és Növekedési Egyezmény (SGP) reformjáról, ami rövid távon nagyobb költségvetési rugalmasságot tesz lehetővé, hosszabb távon viszont komolyabb fegyelmet követel meg a kormányoktól. Mivel a reform nem nyúlt hozzá a túlzott deficit eljárás alapvető szabályrendszeréhez, ezért az idén várhatóan 5,2-6% közötti GDP-arányos államháztartási hiány miatt jövő nyár körül elindul Magyarország ellen a túlzott deficit eljárás, akárcsak további mintegy tucatnyi ország ellen. Az eljárás keretében egy 4-7 évig tartó kiigazítási pályát szabnak majd meg a magyar kormánynak, amelynek első éveiben a megugró kamatkiadások miatt nem kell akkora erőfeszítés, és például a védelmi kiadások hatását is figyelembe lehet venni. De mindezzel együtt is egy erős kontrollt kap a nyakába a magyar költségvetési politika, ami a 2026-os választások környékén segíthet leszokni a fiskális alkoholizmus jelenségéről.

Rendkívüli jelentőségű alku született szerda este a tagállami pénzügyminiszterek videókonferenciás ülésén az SGP reformjáról, amelyről konkrétumok említése nélkül Varga Mihály magyar tárcavezető is posztolt két mondatban a fenti képpel együtt, aztán csütörtökön a tagállami nagykövetek ülésén hivatalosan is megállapodtak a végső szövegben, amit a spanyol soros elnökség közzé is tett a Tanács oldalán. Ez még csak a tagállamok közötti alkut jelenti, a végső jogszabályhoz még meg kell egyezni az Európai Parlamenttel, a tárgyalások januárban kezdődnek, és várhatóan tavaszig le is zárulnak.

A nagyon szerteágazó alku lényege az alábbi:

Minden tagállamnak el kell készítenie egy 4, vagy 5 évre szóló költségvetési pályát, amely mellett el kell köteleződnie, és amelyben bemutatja, hogy milyen adósságcsökkentési és reform intézkedéseket hajt végre a fenntartható adósság- és deficithelyzet érdekében, figyelembe véve a klímavédelmi, védelempolitikai és egyéb kihívásokat is.

Azoknál a tagállamoknál, amelyek meghaladják a 3%-os GDP-arányos deficitplafont, vagy a 60%-os adósságplafont, a Bizottság fog egy „személyre szabott”, azaz a tagállami helyzetre, az adottságokra és lehetőségekre figyelemmel lévő konkrét nettó költségvetési kiadási pályát „javasolni”.

Ez alapján kell az érintett tagállamoknak kidolgozniuk a saját 4-5 éves említett középtávú tervüket, hogy hogyan fognak fenntartható módon a 3%-os, illetve a 60%-os plafonok alá visszajönni, amit meg kell valósítaniuk a tagállamok szoros kontrollja alatt.

Sőt, a németek nyomására az is bekerült a szabályrendszerbe, hogy nem csak „az éppen beférünk valahogy 3% alá” mentalitást kell megvalósítani, hanem a kiadáscsökkentési ciklus végére 1,5%-os deficitet kell elérni, hogy egy későbbi esetleges gazdasági sokk esetén is legyen kellő mozgástér az élénkítésre.

Mivel a reform magához a túlzott deficit eljárás alapszabályaihoz nem nyúlt, így a 2023-as év túl magas deficitje miatt várhatóan 12-13 ország ellen el fog indulni az eljárás jövő nyár körül, és köztük Magyarország ellen is a Politico és a Szabad Európa egybehangzó információi szerint. Ez nem véletlen, illetve meglepő, hiszen a kormány 5,2%-ra emelte az idei deficitcélt, igaz az MNB éppen tegnap közzétett inflációs jelentésében még ezt is túl optimistának tartotta, hiszen 5,2-6%-os sávot mondott, noha eltelt már az évből 11 hónap, és még jövőre is lényegében a 3%-os uniós deficitplafon elvétésével számol (2,9-3,9%-os sávot mondott).

a Politico és a Szabad Európa egybehangzó információi szerint. Ez nem véletlen, illetve meglepő, hiszen a kormány 5,2%-ra emelte az idei deficitcélt, igaz az MNB éppen tegnap közzétett inflációs jelentésében még ezt is túl optimistának tartotta, hiszen 5,2-6%-os sávot mondott, noha eltelt már az évből 11 hónap, és még jövőre is lényegében a 3%-os uniós deficitplafon elvétésével számol (2,9-3,9%-os sávot mondott). A túlzott deficit eljárás alá kerülő országok esetén a továbbra is érvényben maradt az a szabály, hogy a GDP arányában évente legalább 0,5%-os strukturális költségvetési hiánycsökkentést kell elérni, és ezzel összhangban kell előírni a nettó kiadási pályát.

A fentiek azt jelentik: az eljárás alá kerülő országok többéves költségvetési fogyókúra alá kerülnek, amely folyamatot a Bizottság és a tagállamok szorosan figyelik, és ha letér a pályáról az eljárás alatt lévő tagállam, akkor a GDP évi 0,05%-át kitevő bírsággal sújtható addig, amíg vissza nem tér az előírt pályára.

és ha letér a pályáról az eljárás alatt lévő tagállam, akkor a GDP évi 0,05%-át kitevő bírsággal sújtható addig, amíg vissza nem tér az előírt pályára. A fenti kiigazítási szabályrendszer merevnek tűnik, de valójában rövid távon nagyobb rugalmasságot ad, és cserébe hosszabb távon követel meg nagyobb fegyelmet. Ez abból adódik: nagyon fontos könnyítés rövid távon a túlzott deficit eljárás alá kerülő országoknak (is), hogy a Bizottság által javasolt nettó költségvetési kiadási pályában nem kell figyelembe venni a 2025-2027-es években az államadósságra fizetett megemelkedett kamatkiadásokat.

Ez abból adódik: nagyon fontos könnyítés rövid távon a túlzott deficit eljárás alá kerülő országoknak (is), hogy a Bizottság által javasolt nettó költségvetési kiadási pályában nem kell figyelembe venni a 2025-2027-es években az államadósságra fizetett megemelkedett kamatkiadásokat. Az is lényeges, hogy ha az adott tagállam különböző reformok, és beruházások mellett köteleződik el (amelyek növelik például a gazdaság potenciális növekedési képességét, például a helyreállítási programon keresztül), akkor a 4-5 évre előírt nettó kiadási pályát ki lehet tolni 7 évre is, így több idő van elnyújtottabban lefaragni a deficitet. Emellett az is lényeges, hogy a túlzott deficit eljárás alatti országok védelmi kiadásait is figyelembe lehet venni a kiadási pálya meghatározásakor, amit Varga Mihály is üdvözölt egy minapi közleményben.

Mindezen rövid távú nagyobb rugalmasságért cserébe végre kell hajtani az évek során a deficit lefaragását, illetve az adósságráta mérséklését, hogy a kiigazítási időszak végére a deficit biztonságos távolságra legyen alulról a 3%-os célhoz képest, illetve a 60%-os adósságráta alá bukjon, vagy ha afelett van, akkor fenntarthatóan meginduljon a ráta csökkenése.

hogy a kiigazítási időszak végére a deficit biztonságos távolságra legyen alulról a 3%-os célhoz képest, illetve a 60%-os adósságráta alá bukjon, vagy ha afelett van, akkor fenntarthatóan meginduljon a ráta csökkenése. Fontos differenciálási lehetőség, hogy azok a tagállamok, amelyek 90% feletti adósságrátáról indítják a többéves programjukat, évi 1%-ponttal kell lefaragniuk az adósságrátájukat, a 60% felettieknek pedig 0,5%-ponttal. Utóbbi nyilván a déli, illetve néhány északi, jobban eladósodott országnak jelent könnyebbséget, miközben ők is megkapják a nyakukba a szorosabb kontrollt és a több évre előírt, fegyelmezettséget elváró nettó kiadási programot.

A fentiek összességében magyar szempontból azt jelentik, hogy 2024 nyara körül elindulhat Magyarországgal szemben a túlzott deficit eljárás, amelyben kap majd a kormány egy nettó kiadási pályát Brüsszelből, amit be kell tartania, és amelyben figyelembe veszik majd a Magyarországon is durván megemelkedett állami kamatkiadásokat (a 2025-2027-es időszaki megugró kamatkiadásokat kiveszik a nettó kiadási pályából), illetve a védelmi célú kiadások deficitet növelő hatását is.

Ez egyúttal a 2026-os magyar parlamenti választások környékén tartós költségvetési kontrollhoz vezet majd, ami az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján segíthet abban, hogy megszakadjon a választási ciklusokhoz igazodó fiskális alkoholizmus jelensége. A fenti brüsszeli költségvetési alku, és az abból levezethető szigorodó mozgástér lényeges ok lehet abban, hogy itthon egy új költségvetési kontroll szerv jött létre Varga Mihály vezetésével, és vétójogot is kapott a kezébe, amellyel a minap már élt is.

Címlapkép forrása: Varga Mihály Facebook-oldala a tagállami pénzügyminiszterek december 20-i videókonferenciás üléséről, ahol összejött a politikai alku a Stabilitási és Növekedési Egyezmény reformjáról.